Guillermo Montenegro trazó los ejes de su gestión durante el 2022

En el marco de inicio al período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Guillermo Montenegro dio este miércoles un discurso, a través del cual trazó los distintos ejes de su gestión durante el 2022, los proyectos pendientes para lo que viene como así también remarcó su postura en contra del proceso informativo en torno a la explotación petrolera y adelantó que se encuentra “haciendo todas las gestiones posibles” para que se encare el arreglo del estadio José María Minella.

El intendente Guillermo Montenegro abrió este miércoles el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y expresó: “Quiero renovar el compromiso con la visión de gobierno y de ciudad que tenemos e invitarlos a juntos seguir trabajando para fortalecer los objetivos que son los que nos plantean todos los días marplatenses, batanenses y vecinos de Sierra de los Padres”.

Asimismo, planteó que el objetivo debe ser que Mar del Plata “brille y aproveche todo el potencial que tiene para crecer aún más” al mismo tiempo que planteó que “las críticas son más valiosas si vienen acompañadas de una propuesta” y les dio la bienvenida a todos los que “quieran aportar una mirada constructiva”.

Trabajo en conjunto público y privado

Tras reparar en que en la mitad de su mandato se encuentran proyectos que “no se pudieron llevar adelante” a partir de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, Montenegro insistió: “Quiero ratificar nuestra visión de gobierno, es fundamental el trabajo conjunto entre lo publico y la privado. El Estado tiene que acompañar a quienes quieren apostar por la ciudad”.

Ley de Economía del Conocimiento

En ese contexto, Montenegro le pidió al gobierno bonaerense que adhiera a la Ley de Economía del Conocimiento “para que nuevas pymes” del sector se instalen en el Distrito Tecnológico, debido a que sin esa decisión provincial Mar del Plata está “en desventaja con otras ciudades”.

En la misma línea, reclamó “una perspectiva realmente federal” porque “muchas veces las respuestas a las distintas demandas que surgen no las puede dar solo el municipio” y porque, además, “la gran mayoría de las decisiones se toman sin tener en cuenta las realidades locales de los pueblos y ciudades del interior”.

A su vez, también puso como ejemplo la habilitación aprobada el año pasado para el desarrollo de la industria del gin en la ciudad y así enfatizó que “el Estado tiene que acompañar a quienes quieren avanzar”.

Transporte público

Por otra parte, en relación al transporte público y el reparto de subsidios a las empresas, en medio del debate nacional que expuso las diferencias abismales existentes entre los aportes que reciben la Ciudad de Buenos Aires y las localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades del resto del país como Mar del Plata, Montenegro reclamó por una mirada “federal” porque ahora “solo se centra en el Amba” y puso de manifiesto la falta de equidad donde “allí se paga un boleto de $18 y el resto el costo se quintuplica”.

“Cabe recordar que propusimos una reforma sustancial y esperemos que este año encuentre tema de debate en este reciento”, señaló, mencionando además la construcción de ciclovías “para ir a un sistema sustentable” y remarcó la intención de buscar “mas recursos” para hacerlo.

En función del servicio de colectivos ratificó que su gobierno insistirá con el nuevo pliego para licitar el servicio, que el año pasado fracasó en el Concejo y que ya se adelantó que con algunos cambios se presentará durante el primer semestre para que vuelva a discutirse. “Propusimos una reforma sustancial para contar con un nuevo paradigma. Esperemos que este año encuentre nuevamente espacio de debate en este recinto porque queremos ir hacia un sistema de movilidad urbana sustentable”, afirmó.

Exploración Petrolera e impacto ambiental

En un tramo de su discurso, Montenegro dijo que su gobierno trabaja para pensar “cómo cuidar la calidad de vida en Mar del Plata” y así habló de “desarrollo sostenible” y de “desarrollo pero no a cualquier costo” como así también afirmó: “Quiero y estoy seguro que todos queremos un desarrollo sostenible, ordenado y que contemple que no existan consecuencias negativas para la ciudad”.

Montenegro insistió con que no está de acuerdo “con judicializar las cuestiones políticas”, pero aclaró que en el caso de la exploración petrolera lo hizo porque consideró que era “la única vía para poder obtener la información necesaria” y añadió: “No podemos hacer análisis binarios. Se requieren análisis más complejos para cuestiones como esta. No es ecología vs. desarrollo. Es desarrollo sustentable”.

A su vez, aseguró: “Lo único en lo que no acepto son matices, es en la defensa de la ciudad y de los marplatenses. No me importa el color político, o quién sea el autor de una propuesta. Si nos perjudica, me va a encontrar enfrente. Si nos beneficia, la voy a acompañar e impulsar. Venga de quien venga. Y le pido a todos que tengan la misma actitud”.

El Estadio “José María Minella”

Luego de la amplia repercusión nacional tras el partido de fútbol Aldosivi -Boca por el torneo de primera división, que tuvo la clausura de una parte del Estadio Mundialista por riesgo edilicio, Montenegro dedicó un tramo de su discurso en la inauguración de sesiones del Concejo Deliberante para referirse a la situación del escenario futbolístico y marcó la intención de que no solamente los clubes locales “puedan jugar ahí”, sino también de “traer eventos culturales y de otro tipo”, lo que significa “más trabajo” para los marplatenses.

“El arreglo del Estadio implica una inversión enorme que ningún municipio puede afrontar solo, pero no descanso pensando en alternativas y realizando todas las gestiones necesarias para lograrlo”, agregó y mencionó los trabajos ejecutados por parte de la comuna en el campo de juego, el arreglo del ascensor “que estaba fuera de funcionamiento desde hace 6 años”, reparaciones en el cerco perimetral y portones de accesos, la limpieza del foso de agua, la restauración de las condiciones de seguridad contra incendios en sector de estacionamiento y la pintura de las dos tribunas populares y escaleras en la platea descubierta y la colocación de cámaras de seguridad, entre otras mejoras.

Tasas y presupuesto

El intendente recordó que el año pasado las tasas “se actualizaron solo un 24%” cuando la inflación trepó al 51%, por lo que General Pueyrredon se convirtió “en el municipio de la provincia que menos suba registró” y planteó que este año la propuesta de incremento es del 45%, “también por debajo de las previsiones de inflación”.

“Nuevamente le pedí a mi equipo que el presupuesto y la planificación de la gestión tengan una clara perspectiva de empleo”, señaló al mismo tiempo que comentó: “Entre esas prioridades está que todos los marplatenses tengan trabajo. Sabemos que el desempleo alcanzó índices históricos durante la cuarentena y que en nuestra ciudad es una problemática estructural. Si bien siempre se dijo que la solución debía venir de otros niveles de gobierno, yo no miré para el costado”.

En ese plano, sostuvo que “todo apunta a cuidar el empleo y a generar nuevas fuentes laborales”: desde el arreglo de calles y la iluminación hasta la entrega de botones de alerta a comercios, la habilitación rápida, la puesta en valor de los espacios públicos, las exenciones y la habilitación de decks gastronómicos.

Seguridad

En relación a la seguridad, el jefe del Ejecutivo valoró el “fortalecimiento” de la articulación con el Ministerio de Seguridad a cargo de Sergio Berni y que “no puede haber mezquindad política en un tema tan sensible” y, en ese marco, resaltó la instalación de la base operativa permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), los avances que existen para una escuela de dicha fuerza, “que significa más seguridad para los vecinos durante todo el año”.

A su vez, resaltó la donación a la Policía provincial de 20 camionetas equipadas y el arreglo de 30 móviles, “que se suman a los casi 100 vehículos que fueron recuperados de la lucha contra el narcotráfico y que hoy están destinados a seguridad” en distintas áreas, además de la duplicación del aporte que el Municipio hace para el combustible de los patrulleros y el refuerzo en la prevención, a través de la incorporación de un policía de la provincia en cada camioneta de la Patrulla Municipal.

Asimismo, mencionó las mejoras en comisarías de la ciudad, la próxima incorporación de 159 domos, 170 cámaras fijas, 45 lectoras de patentes que conformarán un anillo digital, la entrega en este año de 500 botones antipánico que se sumarán a los 400 ya instalados y valoró que “por primera vez no hay lista de espera para los casos de violencia de género”.

Fotomultuas y Prostitución en Mar del Plata

Hacia el Concejo Deliberante pidió puntualmente el avance de dos expedientes: el que busca aprobar un nuevo convenio para poner en marcha nuevamente el sistema de fotomultas y que el busca de fijar lugares donde se pueda llevar adelante la prostitución en Mar del Plata y, además, estipular multas y sanciones como arresto de cinco a treinta días a quienes lo incumplan.

En torno a los dos pedidos dijo que se trata de lograr alcanzar una “ciudad ordenada y segura” y aludió al convenio para aplicar fotomultas con la Universidad Nacional de San Martín cuando afirmó que el Ejecutivo envió al Concejo “un proyecto integral” que permitirá “contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general” y aseguró que el sistema de fotomultas “no tiene un fin recaudatorio” sino que se hizo “pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas”

En relación al segundo pedido, y tras el fracaso legislativo del proyecto previo impulsado en su momento por el concejal Nicolás Lauría -cuando todavía formaba parte del oficialismo-, Montenegro insistió en que el Concejo trate el expediente que busca fijar lugares donde se podrá llevar adelante la prostitución en Mar del Plata y, además, estipular multas y sanciones como arresto de cinco a treinta días a quienes lo incumplan.

Conforme a ello, habló de una “necesidad de prohibir de manera urgente la actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos, y que además conlleva actividades ilícitas y situaciones de violencia constante” al mismo tiempo que le reclamó al Concejo: “Necesitamos que esto avance, no es un tema ideológico”.

Tras resaltar la temporada y el represo de los jóvenes a Mar del Plata, transmitió su deseo de que la ciudad “se siga destacando por sus polos productivos, la pesca, el cordón frutihortícola y la industria textil”.

Para el final, Montenegro se reservó la admisión de que todavía quedan “muchas deudas pendientes” a la vez que completó: “Pero estamos avanzando. Tenemos un plan ambicioso de ciudad, pero no imposible”.