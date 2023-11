Kimberley compleó el plantel: Leonel Iriarte es la nueva incorporación

Ahora si, plantel completo. Si bien hubo que esperar hasta el día de ayer para confirmarlo, Mariano Mignini ya cuenta con los 36 nombres que seguirán compitiendo por el ascenso. Y que mejor que seguir sumando luego de haber tenido un buen debut, en casa y con varios puntos altos.

Pero al plantel le faltaba un jugador de las características de Leonel Iriarte. Ofensivo, diestro, con buena técnica y oficio para la recuperación, el oriundo de Carhué ya se muestra enchufado con el proyecto. “Desde que me llamaron ya estoy mentalizado en lograr el tal ansiado ascenso, así que ya pensando en el fin de semana. El plantel tiene dos partidos muy importantes y estar a disposición del cuerpo técnico” expesó el ex Sansinena que jugó su último partido para los de General Serri el domingo pasado.

En cuanto a sus sensaciones por llegar a Kimberley, el polifuncional de 25 años (27/7/1998) sostuvo que “es un salto en mi carrera, es un club hermoso del que me hablaron maravillas antes de llegar y hoy en mi primer entrenamiento pude comprobarlo, la verdad que la gente me recibió de una excelente manera y noté una infraestructura y un momento del club hermoso para poder formar parte, así que muy feliz de poder llegar y de poder pelear por este objetivo que tiene el club.

De este modo, Iriarte podrá estar disponible para el partido del próximo domingo 5 de noviembre en Ayacucho, frente a Atlético, por la segunda fecha del Torneo Regional Amateur. El encuentro comenzará a las 16:30 y será dirigido por el olavarriense Valentín Pompei.