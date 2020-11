Juan Manuel Lugones renunció al APREVIDE y se defendió de las acusaciones de acosador

El Dr Juan Manuel Lugones vuelve a su estudio de abogado luego de estar poco más de 4 años alfrente de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires, en la era de Maria Eugenia Vidal y casi un año bajo la gestión de Axel Kicillof

Lugones habló en exclusivo con el programa radial y online “La Voz del Estadio” luego del video que viralizó despidiéndose de la gestión. Este martes, el ex funcionario dijo que ” Cumplí un ciclo con aciertos y errores. Estoy de acuerdo que la situación de parrillas de choripán en torno a las calles del futbol de verano es a revisar, y en cuanto a si soy un acosador le pido que me brinde el espacio radial cuando la Justicia demuestre que la denuncia fue una operación política, justo en enero, cuando el Dr Berni me ratifica en el puesto, después que un ex comisario se sumara a la denuncia, luego que lo dimos de baja cuando acompañó a la barra de River Plate en recordado episodio delictivo. “

Juan Manuel Lugones agregó sobre el presunto hecho en que la denuncia – pronta a juicio oral – que lo involucra que “me acusan de tocarle la cola a una mujer, pero no pueden precisar en qué lugar d la ruta fue, ni qué día fue, previo a una partido de Aldosivi, dicen que en viaje a Mar del Plata”

El ahora ex titular de la Aprevide, además de agradecer a las gestiones de Ritondo y de Berni, asi como a los presidentes de clubes que avalaron su accionar en el cargo, ante este último funcionario, reveló que “mi sucesor será Gustavo Gómez, que llega de la Policía de Seguridad Aeroportuaria – la PSA- y yo le ayudaré en lo que pueda a alguein que tiene más experiencia que yo, cuando llegué a este puesto”

LUGONES Y SU PASO POTR EL APREVIDE

El paso de Lugones por el organismo puede dividirse en dos partes. La primera etapa consistió en una lucha frontal contra los barras que generó un récord de violentos detenidos en la historia de la seguridad deportiva bonaerense y el inicio de decenas de causas judiciales donde no sólo cayeron violentos sino también directivos y hasta policías. La más resonante de todas, claro, fue la de Independiente, ya elevada a juicio oral y que tendrá en el banquillo de los acusados a toda la cúpula de la barra más el tesorero Héctor Yoyo Maldonado, el ex vicepresidente Noray Nakis y está por verse si además se suma al juicio el actual vice, Pablo Moyano.

Pero la segunda parte, que arranca este año, tuvo de entrada algunos conflictos internos hasta que en febrero estalló la bomba: fue denunciado por abuso sexual por una policía que trabajaba en el Aprevide y había sido trasladada a una comisaría. Se suponía que quedaría apartado del cargo hasta que se resolviera la cuestión, pero Berni creyó en la palabra de Lugones que todo era una conspiración y lo mantuvo. Con el fútbol paralizado por la pandemia, el jefe de la seguridad deportiva se contagió de Coronavirus y se mantuvo aislado y tras ese período de 15 días, solicitó una licencia que finalizó el domingo. En el medio, la fiscal Cecilia Corfield pidió su elevación a juicio, cosa que concedió el juez Raele. Terminada la licencia, Lugones renunció para abocarse a su defensa en los Tribunales.

En la denuncia, la mujer policía especifica lo sucedido. “Cuando empecé a trabajar con Lugones en el Aprevide, empezó a preguntarme sobre mis gustos personales, si me gustaba comer pastas o si quería trabajar en las canchas. Ante eso yo respondí que quería hacer el mismo trabajo que mis compañeros.

Mas adelante señaló que “ De manera descolgada empezó a llamarme para invitarme a cenar. Con excusas, rechazaba la invitación. Al otro día me tenía que aguantar un trato distinto, con caras de enojo obviamente por mi rechazo. Un día fuimos a Mar del Plata a un operativo. Íbamos en dos camionetas. Él adelante y nosotros atrás. En un momento nos hace parar en el medio de la ruta y nos dice de sacarnos una foto en la caja de la camioneta donde viajaba él. Cuando yo quiero subir a la caja, poniendo un pie en un estribo, siento unas manos en mi cola que me empujan hacia arriba y cuando miro veo que era Lugones el que lo había hecho. En ese momento, le pregunté ‘¿qué estás haciendo?’, y él me contesta ‘disculpame, no me di cuenta’.

Finalmente afirmó que “Para todo esto mis compañeros estaban mirando y me dijeron ‘¿por qué no le diste un cachetazo?’, porque era para pegarle un cachetazo”. Tiempo después, presumiblemente por la negativa a acceder a las invitaciones de Lugones, la mujer policía fue designada en otro sector.

Ante esta situación, Lugones se presentó ante la Justicia, negó todos los hechos y dijo que tenían una relación consensuada con la mujer policía y presentó pruebas de salidas conjuntas que incluían noches de hotel en la misma habitación y fotos donde a ambos se los ve juntos y sonrientes. Manifestó que mal podía él trasladarla a otro sector porque esa función era del jefe de la Policía y aseguró que toda la maniobra fue para correrlo del lugar y quedarse con la caja de la Aprevide, que maneja mucho dinero en cuanto a los operativos policiales.

“Fui el primer funcionario en devolverle plata a los clubes y cortar el circuito ilegal por el que la Policía mandaba menos efectivos de los que se habían pactado y después se repartían la plata. Esa era una práctica que además subía para arriba, así que me gané muchos enemigos. Desde la jefatura de Gabinete actual querían volver a determinadas cosas que a mí no me parecían correctas y me negué por completo. Oh casualidad al día siguiente entra esta denuncia y algunos de los testigos en mi contra son personas que estaban en esa práctica que yo corté. Hasta hay un policía sosteniendo la acusación al que yo separé tres años atrás porque trabajaba directamente para los barras y eso quedó probado. Con la denunciante tenía una relación sentimental y entregué innumerables pruebas de ello, en el juicio se va a caer toda esta operación”, asegura Lugones.

Mientras se espera Tribunal y fecha para juicio oral, Lugones decidió irse y el ministro Berni le aceptó de inmediato la renuncia y nombró al licenciado Gustavo Gómez en su lugar. Que se verá de qué manera lleva adelante ahora la lucha contra la violencia en el fútbol, que esta semana recrudeció con internas en las barras de Capital y Provincia aún cuando el fútbol se está jugando sin gente por la pandemia.