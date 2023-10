Mario Rodriguez: “Somos muchos los radicales que votamos a Raverta, Kicillof y Massa”

El ex concejal Mario Rodríguez se expresó acerca de las elecciones del próximo domingo, afirmando que “en estos días he hablado con muchos correligionarios de Mar del Plata, que están dispuestos a votar a Fernanda Raverta como candidata a Intendenta. Es lógico que aquellos que ocupan un cargo opinen a favor, pero cada vez son más los radicales que consideran que el gobierno de Montenegro es malo; y encima tiene al actual senador Rabinovich hablando todo el tiempo de lo que otros no hicieron (como si ellos tuvieran grandes logros por mostrar), ofendiendo a Intendentes radicales como Roig o Aprile que gobernaron con aciertos y errores, con gobiernos provinciales y nacionales de distinto signo político también, pero que dialogando y consensuando trajeron obras y soluciones para la ciudad y su gente, nunca victimizandose o echando culpas todo el tiempo, como hace el actual gobierno municipal”.

“Además, si algo faltaba para enojar a los militantes radicales, Montenegro ha tomado tres acciones en esta campaña que muestran con claridad su doble discurso. Por un lado, llevar en su boleta, como candidato a consejero escolar, a Damián Arregui, uno de los cuatro funcionarios de Cultura echados ante el enorme reclamo que se produjo por el tremendo error cometido, que impidió la participación de parte de la delegación local en los Juegos Bonaerenses. La posterior unificación de Cultura y Turismo y el ninguneo a las opiniones en contra expresadas por voces autorizadas, algunas de ex funcionarios de Roig y Aprile, sumaron al desconcierto ante la falta de rumbo y el abandono de la cultura en la ciudad. Y por último, el reparto de boletas cortadas, acompañando a candidatos que no son de su espacio político, en una desesperada maniobra de salvamiento personal, terminó de indignar a muchas y muchos radicales“, afirmó Rodríguez.

Mario Rodríguez, quien fue, unos años atrás, Presidente del Comité local de la UCR, se refirió al giro ideológico de la Unión Cívica Radical, y sus alianzas con sectores relacionados a la derecha, a los que históricamente enfrentó, y se preguntó qué coincidencias puede haber entre el radicalismo y el neoliberalismo. Una vez más, ratificó que su sector alfonsinista, RAíces, junto a otros espacios como Igualar, Forja y Progresistas en Red, siguen participando del Encuentro Marplatense y acompañando la candidatura a Intendenta de Fernanda Raverta. “Cada vez son más las y los radicales que no están dispuestos a acompañar la candidatura de derecha que lleva la UCR (Bullrich), ni mucho menos a la extrema derecha (Milei), y están decididos a votar por Sergio Massa, Axel Kicillof y Fernanda Raverta el próximo domingo. Es auspicioso como algunos dirigentes radicales se empiezan a expresar en ese sentido. Quienes seguimos las ideas de Alfonsín trabajamos para que no triunfe la derecha”.