Guillermo Montenegro y las tomas de terrenos: “No se puede hacer lo que uno quiere…”

Unas 50 familias del barrio Belisario Roldán intentaron tomar posesión el jueves de terrenos pertenecientes a la empresa Plantel, ubicados en Roca a la altura de las calles 190 y 192, en la zona oeste de Mar del Plata. Ante esta situación, el hecho fue denunciado por Mariano Zurita, titular del Instituto de la Vivienda dependiente del Ministerio de Habitat uy Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires ante la Justicia y durante la mañana del viernes se llevó a cabo el desalojo.

El intendente Guillermo Montenegro, junto al Secretario de Seguridad Martín Ferlauto, recorrieron la zona durante la mañana del viernes y en declaraciones a la prensa el Intendente dijo: “entendemos cuál puede ser la necesidad, pero no es la forma”.

En este sentido agregó: “quedó claro que había una organización, porque vinieron 100 personas juntas, y esto habla de algún tipo de organización, que es lo que está investigando la policía”.

“Entrar en un terreno y decir esto es mío no es la forma. No se puede hacer lo que uno quiere en cualquier lugar, tiene que haber planificación” dijo Montenegro y agregó: “este es un barrio de gente de laburo, los mismos vecinos fueron los que hablaron y me dijeron que no quieren que esto ocurra porque ellos ponen mucho esfuerzo, salen a laburar a las 7 de la mañana y siguen viendo cómo construir su casa mientras hubo personas que tomaron el lugar y dicen ‘acá voy a hacer mi casa’”.

Asimismo, el Jefe Comunal agregó: “Estamos trabajando, y no solamente con la policía, sino también con la Patrulla Municipal y con todos los elementos que tenemos a disposición, porque no se pueden permitir este tipo de cosas. la policía ya está actuando, la parte damnificada directa, que es el propietario, también, y nosotros, para tratar de hacer todo lo posible para que estas cosas no ocurran”.

Finalmente se refirió al problema habitacional que hay en el Partido de General Pueyrredon y aseguró que desde el municipio se buscan lugares, que la provincia colabora y se articula con privados que quieran vender. “Pero con listados y no que quien quiera usurpar tenga posibilidad mejor que otro que hace las cosas bien”, sostuvo.