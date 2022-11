Angélica González: “Yo no quiero el mal para nadie, sino que deseo la oportunidad para muchos”

Después de una hora y media de debate, quedó en Comisión, a la espera de más informes del Ejecutivo, el Expediente 1212, que busca regular, con un registro municipal, a los prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante el uso de Plataformas Digitales.

Su autora, la edil Angélica Gonzalez, de la Coalición Cívica, en diálogo con “el Retrato…” dijo: “tenemos una dificultad para aceptar los cambios, y por lo tanto, tomamos parte de la información, no hacemos una compresión total del proyecto que propone una regulación municipal para equiparar a quienes puedan hacerse cargo de manejar para plataformas digitales, bajo las mismas condiciones que se les establece al taxi y al remis”.

En este sentido, la concejal declaró: “Estamos abriendo nuevas puertas de trabajo y a los que ya tienen trabajo, en el taxi o en el remis, les damos nuevas oportunidades en relación a agregar servicios a través de las plataformas digitales”

“Entiendo que hay posicionamiento políticos y que, indudablemente, hay cosas que no se quieren ver. Esto es oportunidad de trabajo para la sociedad marplatense y en realidad nos tiene que importar en la medida que esté bien regulado, se niega eso y solamente nos estamos encerrando en la defensa, simplemente, de lo que ya está, entiendo que esto seguirá su curso, vamos a caminar rápido para conseguir los informes que se deben y poder tratar rápidamente el tema en la próxima Comisión para darle a los ciudadanos de Mar del Plata una nueva oportunidad, y por otro lado, abrirle puertas a los que ya están trabajando en taxis o remis a una nueva oportunidad laboral”, sostuvo Gonzalez.

En este sentido la edil, se refirió a los taxistas y remiseros y dijo: “Viven pidiendo nuevas pardas, y en realidad eso es tiempo muerto, la posibilidad es que no tengan tiempo muerto, y puedan aprovechar para trabajar más con más posibilidades de ingresos para sus hogares”.

Respecto a la decisión de dejar el tema en comisión, Gonzalez dijo: “soy la autora, como expresión de deseo, yo hubiera preferido que se aprobara, pero entiendo que hay un trámite que los demás Bloques necesitaban y hay que respetarlo. De todas maneras, hoy o mañana o la siguiente semana, esto va ir evolucionando, porque es una oportunidad para Mar del Plata”.

Finalmente, en relación a los dichos de los trabajadores al volante en la conferencia de prensa del viernes, la edil dijo: “la señora Gonzalez está enterada sobradamente en qué condiciones estuvieron y están”, les contestó la edil y en este sentido agregó: “entendemos que se resistieron a los cambios que el Municipio le fue dando para que mejoren sus servicios, quieren cursos, quienes esto y aquello y a veces no es cumplimentado. Se resistieron al GPS, se abrieron los cursos y no va nadie. Hay que decir las cosas como son, yo no estoy en contra del servicio de taxis y remises, de hecho soy una usuario terrible porque prefiero venir al Concejo con ellos antes que la tensión de manejar; pero entiendo que a veces se resistan. Yo no quiero el mal para nadie, sino que deseo la oportunidad para muchos”, sentenció.