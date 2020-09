Tarde, pero seguro…13 muertos en julio, agosto y septiembre y 190 nuevos casos en 24 hs.

El SISA informó este jueves que fallecieron 13 personas durante los meses julio, agosto y setiembre en General Pueyrredón y que estaban en tratamiento por coronavirus, elevando 83 el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

También fueron confirmados, que en las últimas 24 horas en Mar del Plata, se registraron 190 nuevos pacientes en tratamiento por coronavirus, quedando un total de 1729 activos y 4357 desde el inicio de la pandemia, en tanto 122 personas están recuperadas y recibieron el alta por protocolo.

Los fallecidos en Julio, Agosto y Septiembre

Se tratan de diez mujeres de 93 años, de 85 años, de 92 años, una mujer de 70 años, de 68 años, de 42 años, de 72 años, de 67 años, de 78 años, de 68 años; y de tres hombres de 74 años, de 77 años y de 88 años. Todos permanecían internados en instituciones de salud de esta ciudad.

A este 3 de Septiembre

– Confirmados: 4357

– Activos: 1729

– Recuperados: 2545

– Fallecidos: 83

– Camas UTI ocupadas por diferentes patologías: 57

– Pacientes Covid en UTI: 35

– Pacientes Covid en UTI con ARM: 23

– Pacientes Covid en UTI sin ARM: 12

Al 03 de septiembre

– Porcentaje de contactos estrechos de casos confirmados: 60%

– Porcentaje de casos importados: 1%

– Porcentaje de casos de circulación comunitaria: 13%

– Porcentaje de casos en investigación epidemiológica: 26%

RECORD DE CONTAGIADOS EN EL PAÍS

Doscientos cuarenta y cinco personas murieron y 12.026 se contagiaron con coronavirus en las últimas 24 horas en el país, donde las autoridades sanitarias volvieron a advertir sobre la “tensión” que afronta el sistema de salud y el personal que atiende la pandemia.

Según informó este jueves el Ministerio de Salud, con los fallecidos y contagiados en las últimas horas suman 9.361 los decesos y 451.198 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado.

Además, la cartera sanitaria indicó que son 2.394 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,1% en el país y del 68,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

En este contexto, el presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “nadie va a derrumbar el ánimo” de los argentinos, y que el país “se está poniendo de pie”.