Moser: “Hoy las góndolas son la voz cantante de la realidad y que nos preocupa”

En el marco de un congreso nacional que Luz y Fuerza está realizando en el Hotel 13 de Julio de Mar del Plata, el Secretario General de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, conversó con la prensa y remarcó la preocupación del sector por la inflación.

“Estamos tratando la realidad del país con los 39 sindicatos presentes, estamos desde la Quiaca a Tierra del Fuego. El tema que más nos preocupa es la inflación, porque cerramos un primer tramo por seis meses de 35% y ahora vamos a comenzar en julio la reapertura de las paritarias”, explicó Moser y agregó en relación a inflación: “Se está hablando que mayo superó el 5% de inflación y de ser así, cómo se está llevando todo adelante, seguramente se va a superar el 70%. Entonces tenemos que actualizar nuestra paritaria a partir de la semana que viene, que ya la vamos a pedir para todo el país”.

En esta línea agregó: “el tema inflacionario también va con las tarifas y esto también influye en todos los demás precios. Hoy las góndolas son la voz cantante de la realidad y nos preocupa muchísimo porque nosotros tenemos casi 50 mil afiliados activos y casi 40 mil jubilados y las paritarias nuestras son para nuestros jubilados también. Es una responsabilidad muy grande la que asumimos cuando firmamos una paritaria y el tema inflacionario nos pega a todos, también al sector de la obra social y eso también nos preocupa”.

En relación al servicio eléctrico en el país, Moser sostuvo que “se está desarrollando de manera regular. Soportamos de todo, incendio, inundaciones, habló a nivel general, no solamente de las 4 Avenidas que es Capital Federal. El servicio se prestó siempre, los compañeros prestaron servicio en plena pandemia. Hoy con la problemática del gas, se calefacciona con la luz, es más barato también, cruzamos boletas y nos damos cuenta. No hay gas en el país, la gente se calefacciona con electricidad, por lo que el consumo es muy grande, pero no tenemos problemas con el servicio”.

Asimismo, expresó: “las tarifas están aumentando como van las paritarias. Se hicieron audiencias en todas las provincias. Todavía no está determinada como será la segmentación que cubre la Capital Federal. Además, está el tema de la tarifa social, la tarifa industrial, la tarifa comercial y también está la tarifa para ayuda. Hay muchas empresas del país que cuando apenas comenzó la pandemia se dio la orden de no cortar el servicio. Prácticamente fueron 18 meses en los que no se cortó el servicio; cuando se volvió a la normalidad se volvió con ese consumo y se refinanció para pagar con la boleta que venía. En los precios que estamos hoy cuesta muchísimo que el engranaje vuelva a enganchar, pero se estuvo a la altura de la circunstancias”.

El secretario general, sostuvo que la falta de gasoil los afecta en todo, a la movilidad, también afecta al gas. Hasta ahora no tuvimos ningún problema, el servicio se presta normalmente. Hay biomasa, y energías renovables, hay otras energías que se están utilizando. Hemos pasado cosas peores, ha habido problemas muy importantes en el país, incendios, inundaciones y sin embargo el servicio se ha prestado”, dijo.

Finalmente, se refirió al peronismo y las internas que atraviesa el Frente de Todos: “Son los matices que tiene el peronismo. Nos estamos reproduciendo, nosotros seguimos esperanzados, ahora viene un hombre que conoce el sector, si Daniel Scioli se hace cargo de la cartera de producción, conoce el mundo empresario, fue el que trabajó en este tiempo con Bolsonaro y la relación con el presidente,Alberto Fernández. Cambios van a producirse siempre. Esperemos que entre todos se trabaje en lo que más nos preocupa, el tema de la inflación, lo otro nos vamos a ir acomodando, los melones en el camión se acomodan a medida que este va marchando Esto también se va a acomodar”, sentenció.