Obras Sanitarias presentó su renovada página Web

Please select a featured image for your post

En el marco del comienzo de las conmemoraciones de fechas emblemáticas vinculadas con las ordenanzas que dieron lugar a la constitución de Obras Sanitarias, la empresa sanitaria municipal presentó en Base Sur su página web totalmente renovada (www.osmgp.gov.ar) con la incorporación de una “oficina virtual”. Mucho más visual, con mayor accesibilidad y la posibilidad de interactuar desde casa como si se estuviera en una oficina comercial. La nueva página Web que Obras Sanitarias presentó y que evidencia un claro compromiso con la utilización sustentable de los recursos, estará disponible desde las primeras horas de este viernes 19 y llega con una fuerte apuesta: simplificarle aún más los trámites al vecino, a punto tal que desde ahora -además de poder hacer reclamos, contactar operadores en línea, informarse sobre determinadas cuestiones o emitir comprobantes, entre otras acciones- se podrá cumplimentar el pago de la factura a través de tarjetas de crédito y débito. Esta iniciativa llega como respuesta a los pedidos de la comunidad relacionados con facilitar el acceso a los trámites y servicios de la empresa. “Es un paso más adelante, un nuevo acercamiento con el vecino. Pensamos siempre en opciones o alternativas que hagan que el vínculo empresa-usuario no sólo se fortalezca sino que sea fluido. En esta oportunidad llevamos prácticamente la oficina a la casa de cada uno. Simple y directo. Una Oficina Virtual”, destacó el arquitecto Alejandro Pozzobón, presidente de OSSE. La renovada página de OSSE, en sintonía con el propósito comunicacional de la gestión del intendente Carlos Arroyo, multiplica ahora no sólo las posibilidades del apartado de atención directa al cliente sino que acentúa “el” mensaje por excelencia de estos tiempos: sustentabilidad. Así es que se creó el blog “ECOOSSE” por el cual ya en su portada se identifica la intención de apostar a un futuro sustentable a partir del cuidado del medioambiente. La nueva herramienta ( www.osmgp.gov.ar ) ha centralizado trámites concretos de la empresa en la solapa de “Oficina Virtual”, con la cual se podrán conseguir comprobantes, informes de deuda y hasta el pago vía Web con tarjetas de crédito y débito (Visa / Mastercard). Mantiene la alternativa de adherirse a la “factura digital” (modalidad práctica y ecológica que otorga beneficios a quienes se encuentren al día con la cuenta), concretar planes de pago, obtener informes de deuda, saber en qué barrio se encontrará la Oficina Móvil, hacer reclamos o consultas sobre el servicio, contactar a un operador en línea y ejecutar prácticamente los mismos movimientos administrativos que un local comercial de la empresa. En igual sentido, quienes posean “cuentas medidas” podrán consultar al instante su consumo accediendo a una sencilla registración que permitirá corroborar los datos de los titulares. Obras Sanitarias ha incorporado en esta oportunidad el blog “ECOOSSE” (pensá en sustentable) que recomienda, entre otros tips, sobre los beneficios de evitar el papel adhiriendo a la factura digital o bien recargar botellas propias en los puntos de hidratación del circuito costero y plazas al momento de caminatas o ejercicios al aire libre, evitando así el desecho de material plástico. También se hace referencia a la campaña “No más grasas” que alude a la necesidad de evitar el vuelco de sustancias grasas al sistema cloacal o al plan “Higiene urbana” que hace hincapié en que los pluviales no generan basura por sí solos y que el correcto depósito de basura en los lugares destinados al efecto evitaría numerosos casos de taponamientos con consecuentes inundaciones. Formas sustentables que se toman en las obras en marcha, actividades en Torre Tanque con alumnos de diversos establecimientos, proyecto “Nos Lavamos las Manos”, programas “Acercar” o “Estado en Barrio” y demás acciones que vinculan el medioamiente con la agenda de la empresa, son contemplados también en este apartado. La nueva Web posibilita la información global con notas de prensa sobre el progreso o la proyección de obras diversas, datos de la empresa y su situación impositiva, licitaciones e incumbencia de cada Gerencia y área en los servicios de agua, cloaca o pluviales. Reglamento del servicio y presupuesto, también al alcance de la mano y con un solo click. Este desarrollo se llevó a cabo por personal de la Gerencia de Relaciones Institucionales, área de Comunicaciones y Prensa, con apoyo de la Gerencia de Sistemas en lo referente a Oficina Virtual. La iniciativa de actualizar esta página web está enmarcada en el proyecto de modernizar totalmente la atención a los vecinos. Como paso siguiente, OSSE ha proyectado actualizar su Centro de Atención al Cliente por un moderno Contact Center que integre las diversas plataformas de comunicación con los usuarios. “Hoy se cumplen los 30 años de la promulgación de la ordenanza 7445 y 7446 que nos rigen nuestro funcionamiento actualmente. Continuaremos el ciclo de conmemoraciones el próximo 16 de agosto que se cumple el primer aniversario de la EDAR y justamente se cumplieron 30 años de la inauguración de la vieja Planta de Pretratamiento. El cierre estará dado en septiembre donde coincidente con los 35 años de la creación de OSSE homenajearemos a los agentes que se jubilan, cumplen 30 y 25 años de servicio en la empresa”, destacaron las autoridades.