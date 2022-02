Taccone: “El Ejecutivo va a tener un gran inconveniente en contar con nuestros votos”

La Comisión de Hacienda se llevó a cabo por tres horas y media con Santiago Bonifatti, secretario de Gobierno, quien explicó cómo se gastará el presupuesto municipal de su área. Horacio Taccone, edil de Acción Marplatense, luego de la comisión en diálogo con “el Retrato…” sostuvo: “Hizo una exposición extensa, evidentemente es un funcionario que tiene experiencia y mucho conocimiento de las áreas que están en su Secretaría”.

En esta línea aseguró: “Hice hincapié en que deben continuar y profundizar con la compra de materiales para las Delegaciones Municipales; sino tienen maquinarias y no le damos las herramientas para que trabajen es poco lo que pueden hacer, entonces el gran porcentaje que se lleva del presupuesto los salarios municipales pasa a hacer un gasto totalmente improductivo, por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, proveerlos de materiales para que puedan trabajar”.

Consultado sobre cuánto sirven las largas exposiciones de los funcionarios, Taccone sostuvo: “siempre es mejor escuchar y poder preguntar y que te contesten a no hacerlo, a no tener la posibilidad. De ahí a que tengan una gran utilidad, es otra cosa. Nos podemos sacar alguna duda puntual, por ejemplo, en su primera intervención hizo mención a la importancia que le dan al uso de bicicletas, entonces le preguntamos porque cumplieron con la ordenanza que está aprobada por unanimidad y promulgada de las calles exclusivas para bicicletas, y di una respuesta. Para eso sirve, por supuesto que no satisface, porque hubiera sido mejor que nos diga que hay calles exclusivas para bicicletas, pero no lo puede decir porque no pasó, pero aún así es mejor escuchar y poder preguntar a no hacerlo”.

Finalmente, en relación a la postura de Acción Marplatense frente al Presupuesto Municipal, y si el bloque está dispuesto a votar a favor, Taccone sostuvo: “creemos que el Ejecutivo va a tener un gran inconveniente en contar con nuestros votos. Como dije hace algunos días nos sentimos defraudados en la confianza, entonces van a tener que buscar la forma de garantizarnos que lo que nosotros pidamos suceda. Vamos a ver como soluciona el Ejecutivo este inconveniente, por eso es un tema importante al menos para nosotros todo lo que pasó”, sentenció el presidente de Bloque de Acción Marplatense