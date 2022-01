El debate sobre el acuerdo con el FMI hizo aumentar la tensión entre el FDT y JxC

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio protagonizaron esta semana un fuerte debate en torno al crédito de 44.000 millones de dólares que la gestión de Mauricio Macri recibió del FMI, una deuda que el Gobierno intenta renegociar, lo que sumó un nuevo capítulo a la tensión que reina entre el oficialismo y la oposición desde que JxC rechazó el Presupuesto 2022.

El miércoles pasado, el Ejecutivo convocó a los gobernadores a una reunión en la que Martín Guzmán informó sobre la marcha de las tratativas con el Fondo pero los mandatarios opositores decidieron no concurrir -algunos mandaron una representación- y ahora reclaman un encuentro con el ministro de Economía en el Congreso, con la participación de todos los bloques parlamentarios.

Fuentes parlamentarias de JxC adelantaron a Télam que los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), junto a los jefes de los bloques opositores, esperan un aval por parte de la Casa Rosada para que se concrete esa reunión, que en principio estaba prevista para el lunes, aunque aún no fue confirmada por el Palacio de Hacienda.

Incluso, Morales este domingo adelantó que la reunión podría concretarse entre el lunes y martes de la próxima semana y que había conversado sobre este encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa.

“Hablé con Sergio Massa y confirmó la presencia del ministro Guzmán. Es un poco el ámbito que pretendíamos desde Juntos por el Cambio y el marco también para recibir un informe del propio ministro. Los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio y los jefes de todos las bancadas que integran nuestro espacio”, aseveró el mandatario en declaraciones a Radio Mitre.

Además esta postergación también está vinculada a que Massa se encuentra aislado por contacto estrecho, ya que su esposa y titular de la empresa estatal Aysa, Malena Galmarini, dio positivo de Covid 19.

Esta situación complica la realización del encuentro de los dirigentes opositores con Guzmán, dado que estaba previsto que el titular de la Cámara baja fuera uno de los representantes del oficialismo que estuvieran presentes durante la charla.

Los cruces entre el FdT y JxC subieron de tono en los últimos días y se profundizaron cuando la coalición opositora rechazó el Presupuesto 2022. (Foto: Pepe Mateos)

La postura de exigir un encuentro ‘propio’ con Guzmán, con la participación de unos pocos dirigentes del FdT, había sido adoptada días atrás por la Mesa Nacional de JxC, y al hacerse pública provocó una dura respuesta de unos cuarenta diputados del oficialismo, quienes consideraron “inaceptables” las condiciones pretendidas por la fuerza opositora.

La vicepresidenta del bloque del FdT, Cecilia Moreau, dejó en claro el enojo del oficialismo con JxC al afirmar: “En 2 minutos, endeudaron Argentina en 44 mil millones de dólares, no consultaron al Congreso y hoy reclaman condiciones para asistir a una reunión informativa. Con esa misma soberbia ejercieron el poder. Nada cambió”. Y en el mismo sentido, subrayó: “Macri manda, el resto acata. Temor reverencial al jefe”.

Por su parte, el diputado oficialista Marcelo Casaretto (FdT-Santa Fe) acusó a los gobernadores opositores de “ahora pedir alfombra roja y café” como exigencia para participar de los encuentros sobre al acuerdo con el FMI, para luego reclamarles que “piensen más en colaborar que en destruir”.

“¿Por qué no piensan más en el país que en su show?”, añadió el legislador santafesino.

A su vez, el diputado Leandro Santoro (FdT-CABA) los desafió con un mensaje frontal: “Este problema lo generaron ustedes, sean solidarios con la Argentina y dejen el show para otro momento. No hay margen para especular”

Fuentes del oficialismo señalaron a esta agencia que la relación con JxC en la Cámara baja está “dinamitada”, lo que hace presumir que la reunión con Guzmán se demorará algunos días, para explorar -entretanto- la posibilidad de establecer un canal de diálogo.

Los cruces entre el FdT y JxC subieron de tono en los últimos días y se profundizaron cuando la coalición opositora rechazó el Presupuesto 2022, aunque ese resultado no se replicó en la siguiente sesión, en el debate sobre Bienes Personales, en el que el oficialismo logró aprobar sus propuestas, entre ellos la suba en las alícuotas para los patrimonios más altos y para los propietarios de bienes en el Exterior.

En la última semana, la controversia volvió a escalar con el rechazo de los gobernadores Morales, Suárez y Valdés, más el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, a participar de la reunión que encabezaron el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán, quien se encargó de explicar los detalles de las negociaciones con el FMI.

Los diputados de la bancada del FdT, que conduce Máximo Kirchner, reaccionaron cuando leyeron el comunicado de la Mesa Nacional de JxC, donde la coalición PRO-UCR-Coalición Cívica revierte su postura inicial de no concurrir a la reunión pero exige como condición que el encuentro se haga en el Congreso y no en la Casa Rosada, y además insiste con el planteo de que el Ejecutivo presente un plan económico.

“Aguardaremos que el acuerdo (con el organismo que encabeza Kristalina Georgieva) esté plasmado en una carta de intención con el FMI, como dice la ley, y sea remitido al Congreso, para en ese momento manifestar nuestra posición al respecto”, aseguraron desde la cúpula de JxC.

De esta forma, la alianza opositora insistió con que Congreso es el ámbito de debate para la resolución de este tipo de negociaciones, pese a que días atrás el interbloque de JxC se negó a aprobar el Presupuesto 2022 y votó expresamente su rechazo.

“El Gobierno no presentó ningún proyecto y es indispensable que en la reunión del lunes traiga información concreta sobre cuáles son los pasos a seguir para que la Argentina retome este camino de crecimiento. A dicho encuentro asistirán los gobernadores y presidentes de los bloques que integran Juntos por el Cambio”, anunció JxC en un comunicado.

Ese pronunciamiento fue la síntesis de una caldeada reunión interna que incluyó cruces entre el radical Morales y la jefa del PRO, Patricia Bullrich, cuya resolución depende de cuáles sean las versiones.

Mientras que en una primera versión circuló que hacía referencia a una reunión en exclusiva con JxC, en la versión final aparecieron todos los bloques legislativos, tal como había planteado la Coalición Cívica.

La postura de JxC también fue criticada por el interbloque Identidad Federal, cuyo titular, Alejandro “Topo” Rodríguez, publicó en Twitter: “Para saber más sobre FMI, Juntos por el Cambio se avivó de que no están ellos solos en el Congreso y aceptó la realidad corrigiendo su comunicado. Pasaron de exigir que estén sólo sus legisladores a conceder que corresponde una representación parlamentaria completa”.