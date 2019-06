Massa, Lavagna y Urtubey afirmaron que no negocian por una colectora con María Eugenia Vidal

La jugada del Gobierno nacional para reimponer las colectoras y habilitar a María Eugenia Vidal a pegar su boleta a los candidatos del peronismo no kirchnerista por ahora no recibió el visto bueno de la contraparte, aunque tampoco hay una desmentida contundente de ninguno de los actores.

Mientras Sergio Massa mantiene el misterio sobre la decisión que tomará de cara a las elecciones terminará de definir esta semana-, el tigrense desmintió que tenga previsto reunirse con Vidal. Además, en el entorno de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey salieron a negar que existan negociaciones sobre un acuerdo con el PRO, aunque del lado del salteño no negaron categóricamente que a futuro pueda haberlas.

“No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar”, cuestionó el líder del Frente Renovador tras la publicación de una nota en Clarín que adelantaba un encuentro para esta tarde.

Más temprano, desde el entorno del ex ministro de Economía también negaron las conversaciones. “No hay ninguna conversación sobre ese tema”, aseguró el diputado nacional Marco Lavagna, hijo del candidato presidencial. “Hablo por parte de mi padre, el resto no sé para donde puede salir el tema. Primero vamos a ver si el Gobierno efectivamente lo hace”, sostuvo en diálogo con Futurock.

El economista aseguró que desde el espacio “Consenso 19” no tienen “ningún tipo de conversación en esa línea”. “En la Provincia vamos con candidatos propios, intendentes, diputados y senadores. Lo que tenemos que hacer es una oferta electoral a la gente que permita mantener la coherencia de lo que venimos diciendo“, indicó Marco Lavagna.

En el caso de Urtubey también se negaron las conversaciones con el PRO para compartir la boleta de Vidal, pero fueron más sinuosos respecto a la posibilidad de un acuerdo. El propio gobernador pareció dejar la puerta abierta.

El precandidato presidencial lo hizo desligándose de la decisión de la estrategia bonaerense y dejándola en manos de la “dirigencia” de la provincia. Se sabe que Alternativa Federal nunca pudo establecerse en la PBA más allá de la estructura de Massa, por lo que el argumento del salteño es al menos dudoso.

“Nunca toleré que venga nadie de afuera de mi provincia a decirme cómo se arma la lista, yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires, la dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no a mí. La lógica es diferente. Aspiro a que la dirigencia de la provincia de Buenos Aires, organizada, resuelva acompañarme o no, obviamente espero que me acompañe. Pero en definitiva el proceso es inverso”, sostuvo durante una conferencia en la Universidad Austral.

“Lo vi en los medios (la idea de la colectora de Vidal) pero no me consta, no tengo la menor idea y no me parece responsable opinar de algo de lo que no participo. Entiendo que la ley no permite ese tipo de cosas”, aseguró Urtubey.

Más temprano, Pablo Kosiner, uno de sus dirigentes más cercanos, también dijo que “no ha existido ninguna negociación” hasta el momento. El diputado cuestionó al gobierno porque “en años electorales no hay que cambiar las reglas de juego”, pero de todos modos no negó que pueda haber una negociación al señalar que “hay un sistema que no lo permite” y que “si cambian las circunstancias lo definirán los referentes del espacio en el distrito bonaerense”.

“Nos sorprendió la decisión pero sabíamos que había varias impugnaciones en marcha y lo había escuchado a Frigerio que estaban analizando la situación”, sostuvo Kosiner en declaraciones a Radio Continental. No obstante no cerrar la puerta a un acuerdo con el PRO, el salteño insistió en la necesidad de la tercera vía: “Este espacio tiene la obligación de constituirse porque la Argentina necesita algo que responda a las expectativas de muchos ciudadanos que no quieren votar ni a Cambiemos ni a Unidad Ciudadana”.