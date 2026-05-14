UTHGRA advirtió que “los trabajadores no van a pagar el ajuste” y reclamó paritarias libres

Durante el LXI Congreso General Ordinario de Delegados de la UTHGRA, realizado en la ciudad de Mar del Plata, representantes sindicales de 49 seccionales y delegaciones de todo el país emitieron un duro documento contra las políticas de ajuste y reclamaron la inmediata homologación de los acuerdos salariales del sector.

Bajo la consigna “Los trabajadores no vamos a pagar el ajuste”, el gremio expresó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente al aumento de precios y cuestionó cualquier intento de limitar las negociaciones paritarias.

En el texto aprobado por los delegados congresales, el sindicato sostuvo que “los trabajadores no son una variable de ajuste” y remarcó que la actividad hotelera y gastronómica se sostiene diariamente “con esfuerzo, sacrificio y dignidad”. Además, advirtió que las demoras en la homologación de acuerdos salariales impactan de manera directa en la economía de millones de familias trabajadoras.

La organización sindical también rechazó la imposición de techos salariales y defendió el derecho a las paritarias libres como una herramienta histórica del movimiento obrero argentino. En ese sentido, cuestionó que mientras se liberan precios, tarifas y costos para distintos sectores económicos, se pretenda poner límites únicamente a los salarios.

El documento apuntó además contra el Gobierno Nacional y la Secretaría de Trabajo, a quienes acusó “de obstaculizar acuerdos alcanzados entre trabajadores y empresarios”. Según expresaron, cada negociación frenada termina beneficiando a sectores especulativos en detrimento de quienes viven de su trabajo.

Otro de los ejes centrales del congreso fue el rechazo a posibles reformas laborales que impliquen flexibilización o pérdida de derechos adquiridos. Desde el gremio señalaron que detrás de los discursos de “modernización” y “eficiencia” muchas veces se esconden procesos de precarización laboral e incertidumbre para los trabajadores.

En el cierre del documento, la UTHGRA ratificó su compromiso con la defensa del trabajo argentino, la producción nacional, el consumo y la justicia social. Además, advirtió que “la paciencia de los trabajadores también tiene un límite” y sostuvo que el país “no saldrá adelante con ajuste y salarios de pobreza, sino con trabajo, producción y dignidad”.