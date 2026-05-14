Reconocimiento al Proyecto Educativo del Museo MAR

La Fundación Williams en el marco del programa Ensayar Museos 2025 reconoció al proyecto “¿Cuántos carros entran en un espejo?” del equipo de Educación del Museo MAR .

Este proyecto propone articular el trabajo entre el MAR, Silencio Intermitente, la ESEA N°1 y la EES N° 1 de Gral. Pueyrredón mediante la sala móvil de arte contemporáneo Silencio Intermitente y la realización de un proyecto artístico que busca generar un vínculo entre estudiantes de 6to año de secundaria con el Museo MAR, artistas locales y el campo extendido de la cultura.

De esta manera, se acerca al estudiantado participante a la creación artística contemporánea, al trabajo colectivo y a la vinculación con la escena del arte local y el museo. Articulará entre la escuela y Silencio Intermitente, facilitando una sala de arte contemporáneo móvil que se trasladará a las escuelas y al museo. Este dispositivo fue creado por dos espacios autogestivos de la ciudad, Silencio y Casa Intermitente, sus dimensiones son de 2,30 m de alto x 2 m de ancho x 4 m de profundidad. Se compone de una base estructural de hierro con ruedas y gancho de remolque, paredes y techo de policarbonato translúcido y entrada exterior para auriculares.

Durante el ciclo lectivo 2026 se desarrollará un trabajo anual con los cursos con

especialización u orientación en artes visuales. En la primera mitad del año se realizarán encuentros con gestores de Silencio Intermitente y con artistas que hayan realizado obra en él con el fin de motivar la creación en un espacio no convencional de arte. Desde el equipo de educación del MAR y docentes a cargo acompañarán durante todo el proceso de creación. Se busca estimular proyectos que aborden una vinculación activa entre el espacio interior y el espacio exterior.Luego del receso invernal, la sala móvil se emplazará durante un mes en la vereda de cada escuela. Será un laboratorio para que los estudiantes emplacen su obra colectiva. Una vez finalizada cada propuesta, la sala viajará al MAR donde permanecerá durante una semana para ser visitada.

El mencionado proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Willams.