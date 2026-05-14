Martinez le declara la guerra a las adicciones: “Contra la ludopatía no puede haber grietas”

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, María Cecilia Martínez, asumió este jueves la titularidad de la comisión de Prevención de las Adicciones y ponderó “el trabajo conjunto entre todos los bloques” para abordar con celeridad temas sensibles, como la problemática de las apuestas online en los menores de edad.

Asimismo, Martinez detalló que el cuerpo parlamentario comenzó a delinear la agenda de trabajo con las decenas de expedientes que quedaron del año pasado y a la espera de los nuevos proyectos que tomarán estado parlamentario con la primera sesión del año del Senado bonaerense.

“En la prevención de adicciones no puede haber grietas, vamos a llevar a cabo una agenda de trabajo de puertas abiertas. Obviamente tenemos miradas distintas, pero hay temas que son sensibles y nos tiene que encontrar trabajando de forma común, como por ejemplo la situación de los menores con las apuestas online”, subrayó la legisladora libertaria en diálogo con Diputados Bonaerenses.

En este sentido, la comisión que preside Martínez dictamina sobre todos los asuntos y proyectos referentes a la planificación de políticas públicas de prevención y tratamiento de las adicciones. Asimismo, el cuerpo parlamentario tendrá intervención en el análisis de subvenciones destinados a instituciones que desarrollen actividades vinculadas a la prevención, asistencia y abordaje integral de las adicciones.

Senado bonaerense: María Cecilia Martínez presidió la reunión constitutiva de la comisión de Prevención de las Adicciones.

Con relación a las iniciativas referentes a abordar las problemáticas sobre ludopatía, la senadora Martínez indicó que en su rol de concejal en General Pueyrredón acompañó las ordenanzas que establecieron un protocolo para el uso de celulares en los colegios para limitar el acceso a determinadas redes de apuestas.

“Este es un problema que viene de abajo para arriba. Los concejales son los que caminan el territorio y ya advirtieron sobre la problemática. Nos queda a los senadores recoger el guante; esto no puede quedar subsumidos a los distritos. La Provincia debe dar soluciones a estas problemáticas”, enfatizó la senadora marplatense.

En la reunión llevada a cabo este jueves en el Salón Antonio Cafiero, los integrantes del cuerpo presidido por María Cecilia Martínez acordaron reunirse cada 15 días. Es preciso mencionar que la comisión de Prevención de las Adicciones tiene como vicepresidencia a la legisladora de Fuerza Patria, Evelyn Díaz, y como secretario a Federico Fagioli (Fuerza Patria).

Es preciso mencionar que, la Cámara de Diputados creó este año una nueva comisión destinada a despachar las decenas de proyectos que apuntan a mitigar la participación de menores de edad en apuestas como así también el juego compulsivo en los participantes de la actividad lúdica. Durante los últimos dos años, esta problemática fue uno de los ejes principales de las iniciativas que presentaron los legisladores de ámbas cámaras.

Así quedó conformada la comisión de Prevención de las Adicciones

• María Cecilia Martínez (Presidenta – LLA)

• Evelyn Díaz (Vicepresidenta – Fuerza Patria)

• Federico Fagioli (Secretario – Fuerza Patria)

• Luciano Olivera (Vocal – La Libertad Avanza)

• Alex Campbell (Vocal – PRO)

• María Fernanda Raverta (Vocal – Fuerza Patria)

• Sergio Berni (Vocal – Fuerza Patria)