Los combustibles volvieron a subir en Mar del Plata, pero YPF promete 45 días de tregua

El ajuste de este jueves rondó el 1% y alcanzó a todas las marcas. El gasoil premium de Shell ya toca los $2.423 por litro. Patricio Delfino, referente de los expendedores, explicó que la decisión responde a la volatilidad internacional del petróleo y al impacto de la guerra en Medio Oriente.

Los surtidores volvieron a moverse este jueves en Mar del Plata. Los combustibles registraron nuevos aumentos en todas las marcas, con incrementos que rondan el 1% y que acercan a los productos premium cada vez más al umbral de los $2.500 por litro. La actualización fue comunicada el miércoles por YPF y replicada por el resto del mercado, aunque con diferencias según la marca y el tipo de producto.

Los precios, por qué sube y por qué no sube más

El mapa de precios muestra diferencias notorias según la empresa. YPF mantiene los valores más accesibles, con la nafta súper a $2.100, la Infinia a $2.292, el gasoil común a $2.178 y el premium a $2.264.

Axion ubica su nafta común en $2.169 y la Quantum en $2.399. El gasoil tradicional cuesta $2.239 y el premium $2.389.

Shell registra los precios más altos del mercado local: nafta común a $2.185, premium a $2.455, gasoil clásico a $2.256 y el V-Power Diesel a $2.423.

La explicación del sector apunta directamente al contexto internacional. Ante los problemas de la guerra que subsisten y la extrema volatilidad del precio de la materia prima, la empresa aplica una política prudente. La guerra en Medio Oriente y las fuertes oscilaciones en el valor del barril de crudo generan un escenario de incertidumbre que las petroleras están absorbiendo, por ahora, sin trasladar a precio lleno.

La fecha de vencimiento de la estabilidad

En ese marco, las productoras de crudo local acordaron venderle a las refinerías a valores por debajo de la paridad de exportación, resignando parte de sus ingresos a la espera de que el conflicto internacional se atenúe. La tregua de precios no incluye posibles aumentos de impuestos nacionales ni de los biocombustibles, cuyos valores define el Estado y están fuera del acuerdo entre privados.

La estabilidad se mantendrá durante 45 días. El mecanismo de “buffer” o amortiguación de precios implementado por YPF, la tregua de estabilidad, tiene los días contados. Una vez finalizado el conflicto internacional o el periodo de amortiguación, las petroleras mantendrán los valores para recuperar gradualmente lo que dejaron de cobrar durante la tregua.

En ese contexto, los precios de este jueves están en pausa. Después de eso, el escenario depende de variables que ningún actor controla completamente.