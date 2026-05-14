La inflación de abril fue de 2,6% y acumuló 32,4% en doce meses informó

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron.

Transporte quedó como la división con mayor aumento en abril (4,4%), seguida por Educación (4,2%).

Con respecto a la primera, atribuyeron el incremento al aumento en los combustibles. En ese sentido, YPF aumentó 1% los precios y prorrogó por 45 días más el congelamiento de precios.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

De esta manera, el costo de vida anotó una desaceleración por primera vez desde mayo del 2025 y cortó una tendencia alcista de diez meses consecutivos.

Mayo del 2025 (1,5%) había sido la última vez que el IPC había retrocedido. De junio en adelante anotó una racha que llegó a superar el 3%: junio (1,6%), julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%), diciembre (2,8%), enero (2,9%), febrero (2,9%) y marzo (3,4%).

A su vez, el dato de abril fue el más bajo desde noviembre pasado.

“La inflación núcleo (sin regulados ni estacionales) explicó gran parte de la baja mensual, ya que pasó de 3,2% a 2,3%, siendo la menor desde octubre“, señalaron al respecto desde la consultora C&T.

Si bien anotó un retroceso y retomó al sendero de los 2 puntos, el Gobierno no pudo cumplir con un punto clave pactado en el Presupuesto nacional.

Y es que había dispuesto una inflación anual —es decir, en los doce meses del 2026— del 10,1%, algo que ya no será posible.

Cómo sigue en mayo

Hacia adelante, las proyecciones para la inflación siguen demostrando cierta tendencia a la baja. Luego de afrontar distintos shocks (entre ellos el del conflicto bélico y la carne), las estimaciones apuntan a tener una inflación en el rango del 2% por un tiempo.

EcoGo proyectó, para la primera semana de mayo, una inflación del 2,2% al igual que C&T.

“El fin del pico estacional de educación e indumentaria juega un rol importante. La moderación de alimentos y bebidas es otro factor. El ‘Hot Sale‘ colabora en el igual sentido, al igual que el ajuste acotado a los combustibles. Con esta información, la inflación del mes podría ubicarse en torno al 2,2%“, indicó la consultora a cargo de Camilo Tiscornia.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) descarta la posibilidad de que llegue a cero para agosto, tal como predecía Javier Milei.

Recién en ese mes el costo de vida se ubicaría por debajo de los 2 puntos: 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

“El dato estuvo en línea con lo que marcaban los precios del mercado, con lo cual no esperamos que haya correcciones mayores luego de su publicación. Además, si bien esperamos que la tasa siga desacelerando en los próximos meses, también vemos que las tasas reales continuarán negativas por los próximos meses”, resaltaron desde PUENTE.

La reacción del Gobierno

Al tiempo que se conoció el dato oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, enumeró una serie de indicadores para reforzar el número conseguido en mayo.

En la misma línea se expresó el mandatario nacional, que acusó a los “intentos golpistas” de la política y al shock externo como los causantes de la suba escalonada en el IPC