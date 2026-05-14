Barrionuevo pidio la intervención del PJ, dijo que Milei fracasó y calificó de inútil a Pettovello

En el marco del Congreso Nacional de Gastronómicos, el histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, cuestionó el rol actual de la CGT, reclamó la intervención urgente del Partido Justicialista y pidió elecciones internas abiertas para definir el futuro liderazgo del peronismo de cara a las presidenciales de 2027.

Durante su exposición, Barrionuevo advirtió sobre la crisis institucional y laboral que atraviesa el movimiento obrero. “Necesitamos ya tener libertad para negociar la paritaria libre. Basta del 1%, eso trae hambre, sigue la inflación, el déficit cero, que se lo guarde Milei”, disparó el titular gastronómico, al tiempo que describió un escenario marcado por “la recesión, la desocupación, el bajo consumo y la falta de plata”.

El dirigente también apuntó contra el funcionamiento del área laboral del Gobierno nacional. “No tenemos Ministerio de Trabajo, todo se está judicializando. Hay una secretaría que depende de Pettovello, que es una inútil total, no tiene ningún conocimiento”, sostuvo, al denunciar la falta de homologación de paritarias y conflictos sindicales.

En ese sentido, reclamó una mayor intervención estatal para proteger a trabajadores y jubilados. “La Secretaría tiene que actuar urgentemente con libre paritaria y defender los derechos de los jubilados”, afirmó.

“Cristina perdió legitimidad tras la condena judicia”

Barrionuevo reservó otro tramo de su discurso para cuestionar la situación interna del peronismo. “Hoy el PJ debe ser intervenido urgentemente”, enfatizó, al considerar que la actual conducción perdió legitimidad tras la condena judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Debe convocarse a elecciones con padrones libres y a través de una elección legitimar a quien conduzca los destinos del país”, planteó el sindicalista, quien insistió en que el justicialismo necesita renovar liderazgos y recuperar representación social.

Consultado sobre posibles candidatos presidenciales para el próximo turno electoral, Barrionuevo fue tajante: “Candidato no hay”. Sin embargo, defendió la necesidad de realizar internas abiertas. “Debe haber PASO. La única manera de legitimar a un candidato es a través de elecciones libres”, remarcó.

“No hay reelección para Milei porque realmente ha fracasado”

El líder gastronómico consideró además que el ciclo político de Milei tendrá un límite cercano. “No hay reelección para Milei, no tiene ninguna chance porque realmente ha fracasado”, aseguró.

En medio de las especulaciones sobre figuras emergentes dentro del peronismo, Barrionuevo evitó respaldar nombres propios, aunque dejó abierta la puerta a una eventual candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Si se presenta y gana la elección, puede ser”, respondió al ser consultado sobre el mandatario provincial.

A su vez, rechazó los estilos confrontativos en la política actual y reclamó dirigentes con experiencia y capacidad de gestión. “Pretendo alguien que tenga muy buena gestión, administración y experiencia y que sea educado. No un mal educado como tenemos hoy de presidente”, expresó.

“La CGT no tiene por qué meterse en temas políticos”

Otro de los ejes centrales de su intervención estuvo dirigido al movimiento sindical y particularmente a la CGT. Allí, Barrionuevo reconoció una fuerte crisis interna. “Hay una desarticulación total”, sentenció.

El dirigente sostuvo que la central obrera perdió presencia pública y capacidad de representación. “La CGT necesita mucha más presencia y dedicarse pura y exclusivamente a defender los derechos de los trabajadores y de los jubilados”, afirmó.

Además, cuestionó la injerencia partidaria dentro de la conducción sindical. “No tienen por qué meterse en temas políticos. Ya lo han hecho y ya han fracasado. Hay algunos que son mariscales de la derrota dentro de la CGT”, lanzó.

Finalmente, Barrionuevo celebró la consolidación institucional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos tras años de disputas judiciales. “Hoy existe una conducción y el gremio está 100% unido”, destacó.

Según explicó, las recientes elecciones nacionales permitieron normalizar la situación interna del sindicato. “Hubo elecciones en todo el país y votaron todos. Después de muchos años, hoy el gremio está unido”, concluyó el dirigente, en un mensaje orientado a mostrar fortaleza sindical en medio de un complejo escenario político y económico.