Banda Viajera con el show de Creedence Clearwater Revival

El sábado 23 de mayo será la noche para los fanático de la legendaria banda americana Creedence Clearwater Revival. Banda Viajera se presentará en el Centro de Arte Radio City Roxy a las 21 hs.

Banda Viajera tiene la suerte de contar con los mismos instrumentos y amplificadores con los que tocaba Creedence que no es un detalle menor a la hora de lograr que estas canciones se escuchen con el sonido original.

El repertorio será un repaso por los grandes éxitos de los discos editados entre 1968 y 1972 (Willy and the Poor Boys, Green River, Bayou Country, Cosmo`s Factory, Pendulum, Mardy Gras). Además, recorrerán las canciones más emblemáticas del country, folk, rock comercial y baladas, pero por sobre todo el rock más crudo y oscuro que catapultó ésta legendaria banda. Entre las canciones se encontrarán: “Have You Ever Seen The Rain”, “Suzie Q”, “Born on the Bayou”, “Down on the Corner”, “Green River”, “Traveling Band”, “Proud Mary”, “Bad Moon Rising”, entre otras.

Banda Viajera es, sin duda, una de las bandas más reconocidas entre los Tributos a Creedence y que ha recorrido durante muchos años centenares de escenarios y lugares de todo el país, demostrando siempre su calidad artística, su destacada producción escénica, e indiscutible calidad musical. A lo largo de su carrera han recibido tres Premios Mercedes Sosa como Mejor Banda Tributo a este show.

El show contará con 4 músicos en escena emulando la formación musical de Creedence y un quinto músico para algunas intervenciones de percusión y piano. La banda está compuesta por: Luciano Benito en batería y coros, Pablo Kouri bajo, Rodrigo Manzur en primera guitarra y coros, Efraín Lobo Cartagena en teclados, y Luciano Giri, voz líder y guitarra