Todo listo para el 5° Festival Regional de Cine “Arbolito” 

Del 26 al 31 de mayo, el Partido de Mar Chiquita será sede de una nueva edición del Festival Regional de Cine “Arbolito”, el primer festival de cine local que cumple cinco años como un espacio pensado para compartir, difundir y poner en valor las producciones cinematográficas de la región.

Según confirmaron desde la Secretaría de Cultura y Educación, a cargo de Germán Montes, las actividades se realizarán en simultáneo en dos salas: el Cine Teatro Leonardo Favio en Santa Clara del Mar y el Cine Teatro Oscar Sestelo en Coronel Vidal, lo que permitirá que vecinos de ambas localidades puedan disfrutar de una programación diversa y de calidad.

Esta quinta edición contará con la sección competitiva “Raíces”, dedicada a largometrajes, además de propuestas especiales como Mirada Fresca, retrospectivas, animación, trailers, seminarios, charlas, masterclass, escuelas de cine, work in progress, y la participación de cineastas locales, entre muchas otras actividades. El festival busca consolidarse como un punto de encuentro para realizadores, estudiantes y amantes del cine de la región, ofreciendo un espacio de formación, exhibición y celebración de la cultura audiovisual.

Según se informó, la apertura oficial tendrá lugar el martes 26 de mayo a las 9 de la mañana, mientras que el jueves 28 de mayo a las 18 se realizará una ceremonia conmemorativa. El cierre será el domingo 31 de mayo a las 16 con la gala de clausura y la posterior premiación de los trabajos participantes. Cabe destacar que todas las actividades son con entrada libre y gratuita, reafirmando el carácter popular y accesible del evento.

Desde la Secretaría de Cultura y Educación y la Coordinación General de Cine del Partido de Mar Chiquita invitaron a toda la comunidad a ser parte de esta gran celebración audiovisual. Con esta propuesta, el Festival Arbolito se posiciona nuevamente como un evento imperdible para quienes valoran el cine como herramienta de expresión, identidad y encuentro colectivo