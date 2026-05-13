Presentan en Mar del Plata libro sobre el pensamiento de Alberdi

Las ideas de Juan Bautista Alberdi vuelven a ocupar un lugar central en la discusión sobre el futuro de la Argentina. En ese marco, este viernes 15 de mayo se presentará en Mar del Plata el libro “Alberdi: La indómita luz”, del autor Daniel Pereyra, una obra que propone revisitar el pensamiento del principal inspirador de la Constitución de 1853 desde una mirada contemporánea y proyectada hacia el futuro.

El encuentro se realizará a las 17 horas en el Hotel Elegance, en Matheu 160, con entrada libre y gratuita, mediante inscripción previa.

Con prólogo del presidente Javier Milei, el libro recupera la vigencia de conceptos como la libertad económica, la seguridad jurídica y el protagonismo de la iniciativa privada como motores del desarrollo y la innovación.

“El pensamiento de Alberdi plantea preguntas esenciales sobre cómo construir una Argentina moderna, abierta y desarrollada, con oportunidades para todos”, sostuvo Fernando Álvarez, director de la Fundación Global, entidad organizadora de la actividad. Y agregó: “Releer a Alberdi hoy no es un ejercicio nostálgico, sino una necesidad para pensar estratégicamente el país que viene”.

Por su parte, el autor Daniel Pereyra afirmó que “Alberdi comprendió antes que nadie que el desarrollo argentino dependía de instituciones sólidas, reglas claras y una cultura que valore la creatividad, el trabajo y la iniciativa privada”. Conocer sus principales ideas es imprescindible para entender la Argentina de hoy, y proyectarla hacia el futuro.