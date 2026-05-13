La Defensoría del Pueblo salió a la calle a juntar firmas contra la baja de la Zona Fría

El titular del organismo, Marcelo Lacedonia, advirtió que el proyecto podría llevar al recinto el 20 de mayo. La campaña combina operativos presenciales y recolección digital, y ya sumó el apoyo de la CGT local y la Defensoría de Tandil.

El Congreso ya empezó a tratar en plenario de comisiones el proyecto del Gobierno nacional que modificaría el régimen de Zona Fría, y todo indica que el oficialismo podría tener los votos para avanzar con dictamen favorable. Si ese escenario se confirma, la estimación es que el proyecto llegaría al recinto el 20 de mayo. Frente a esa fecha, la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon decidió no esperar y salió a la calle a juntar firmas.

Marcelo Lacedonia, titular del organismo, encabezó este martes un operativo en Luro y San Juan y confirmó que la campaña continuará con presencia en la Plaza Central de Batán. El objetivo es presentar las adhesiones ante los legisladores nacionales, especialmente los representantes bonaerenses, para que consideren el impacto concreto del proyecto sobre las familias de la región antes de votar, indicò en diálogo con el Retrato.

Por qué importa y qué cambiaría

El régimen de Zona Fría, establecido por la Ley 27.637, reconoce que vivir en una zona climáticamente adversa implica un mayor consumo estructural de gas. Bajo ese criterio, los usuarios de Mar del Plata acceden a descuentos de hasta el 50% sobre la tarifa plena.

El proyecto oficial propone abandonar ese criterio geográfico-climático y reemplazarlo por uno socioeconómico. Solo accederían al beneficio los hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos con ingresos que no superen tres Canastas Básicas Totales.

Lacedonia explicó ante el Retrato esta distincion: “Puede ser que una familia no llegue al umbral de ingresos para quedar fuera del beneficio, pero si patrimonialmente tiene dos casas, una donde reside y otra que alquila, esto lo podría dejar afuera. Se entran a valorar distintos factores que tienen que ver con lo patrimonial y con los ingresos totales del grupo familiar”.

En la práctica, el cambio podría derivar en aumentos de más del 300% en las facturas de gas para quienes queden excluidos del nuevo esquema.

“Vino a poner un criterio de justicia tarifaria”

El defensor del pueblo rechazó el argumento oficial de que el subsidio es “distorsivo”. “Hay una desigualdad estructural: con el mismo ingreso, una familia que reside en el sudeste bonaerense tiene mayor necesidad de consumo de gas que una que vive en una ciudad cálida. El régimen de Zona Fría vino a poner un criterio de justicia tarifaria en este sentido”, sostuvo Lacedonia.

Y remarcó un punto político que no debería pasarse por alto: “En aquel momento el grueso de la comunidad marplatense estuvo de acuerdo y se expresó a favor. Así que entendemos que esto no puede haber cambiado en tan poco tiempo y solamente porque cambió el criterio del gobierno actual”.

La campaña y quién debe firmar

Lacedonia aclaró un detalle para los vecinos: “No solamente debe firmar el titular registrado del servicio, sino todo el grupo familiar, porque ese es el criterio que el gobierno va a considerar al momento de otorgar o quitar el beneficio”. Cuantos más integrantes del hogar firmen, más representativa es la adhesión.

La campaña ya sumó el apoyo de la CGT local y de la Defensoría del Pueblo de Tandil, y el organismo busca incorporar a las defensorías de los otros 90 municipios bonaerenses que se verían afectados por el cambio.

Lacedonia aclaró que la estrategia actual apunta a la instancia parlamentaria: “Lo que tratamos es peticionar a los legisladores para que consideren lo que está expresando mayoritariamente la gente. Si esto prospera y se transforma en ley, analizaremos los pasos a seguir”. En ese escenario, no descartó la búsqueda de una medida cautelar judicial, en articulación con organizaciones como la Liga de Amas de Casa y otras asociaciones civiles que también trabajan en el tema.

El organismo había solicitado participar del plenario de comisiones del Congreso a través de ADPRA (la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), pero no obtuvo respuesta del presidente de la Comisión de Energía.