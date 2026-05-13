Eva Ayala denunció que el Gobierno Municipal dejó caer la habilitación del CEMA

La concejal de AM-MDF, Eva Ayala, reveló en la Comisión de Salud del Concejo Deliberante la gravísima irregularidad de que el Gobierno Municipal dejó caer la habilitación del CEMA. La misma dura cinco años según las normas vigentes y nunca iniciaron el trámite de reinscripción, mientras miles de vecinos dependen del sistema público para acceder a diagnósticos y tratamientos a tiempo. Riesgos y responsabilidades emergen de haber dejado al CEMA al margen de la ley por abandono.

La concejal de AM-MDF, Eva Ayala, reveló en la Comisión de Salud del Concejo Deliberante que el Gobierno Municipal dejó caer la habilitación del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA).

Ayala explicó que “la habilitación se venció en 2017 porque la nueva normativa provincial estableció una vigencia de cinco años y nunca iniciaron el trámite de reinscripción correspondiente”.

“Primero intentaron justificarlo diciendo que la documentación se había perdido en la inundación de La Plata de 2013. Después quisieron instalar que el CEMA nunca había sido habilitado. Pero el Decreto 448/2014 y la Resolución 2519/2015 muestran exactamente lo contrario”, afirmó.

La concejal realizó estas declaraciones durante el tratamiento de un expediente vinculado a la cobertura y realización de estudios digestivos en el CEMA, por el cual se solicitó información a la Secretaría de Salud municipal.

En ese marco, desde el bloque AM-MDF se solicitó formalmente que la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, concurra al Concejo Deliberante a brindar las explicaciones pertinentes sobre la situación del CEMA, el estado de las habilitaciones y la interrupción de prestaciones esenciales vinculadas a estudios digestivos.

Ayala vinculó esta situación con el deterioro progresivo del sistema de salud municipal y recordó que entre 2015 y 2017 las consultas en gastroenterología cayeron cerca de un 30%. “Hoy directamente los estudios digestivos están en cero”, advirtió.

“Es gravísimo que hoy no se estén realizando estudios digestivos porque la detección temprana del cáncer de colon es responsabilidad del primer y segundo nivel de atención, que en este caso corresponde al Municipio. Tener un diagnóstico temprano —y por lo tanto mayores posibilidades de sobrevida y mejor calidad de vida— no puede transformarse en un privilegio reservado únicamente para quienes tienen cobertura privada”, agregó Ayala.

“Lo grave no es solamente la irregularidad administrativa. Lo grave es que miles de vecinos dependen del sistema público para acceder a un diagnóstico temprano, mejorar su calidad de vida y llegar a tiempo a tratamientos fundamentales. Cuando eso falla, la salud empieza a depender de quién puede pagar una cobertura privada y quién no”, sostuvo.

Finalmente, Ayala planteó que la Secretaría de Salud “tiene que explicar esta situación y asumir las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes”.

“Por más que intenten ocultarlo, evitar el debate o refugiarse en el silencio, la realidad es que el deterioro de la salud pública municipal ya impacta todos los días en la vida de los vecinos”, concluyó.