Doble podio para el Club Náutico en el Panamericano de Surf de Panamá

La Selección Argentina logró el subcampeonato por equipos en el Panamericano de Surf que se llevó adelante en Playa Veano, en Panamá, con el protagonismo de tres atletas del Club Náutico Mar del Plata (CNMP) que participaron representando al club y a la ciudad en el equipo nacional.

En este marco, cabe resaltar que este importante evento internacional se desarrolló desde el 24 de abril y hasta el pasado 3 de mayo.

Al cierre de la competición, Alma Coletta Spada logró un tercer puesto en la categoría sup race femenino, en una carrera que se presentó muy igualada hasta el final, cabeza a cabeza frente el equipo brasileño.

Por su parte, Franco Faccin ganó la medalla de bronce en la disciplina sup surf, y tuvo una gran performance en el enfrentamiento en semifinal frente a quien resultó campeón del torneo.

Además, Augusto Di Leva logró alcanzar el séptimo puesto en la categoría race técnico, donde compitió contra los mejores riders del continente hasta el final de la competencia, repitiendo así el mismo resultado obtenido el pasado año.

En su retorno a la ciudad de Mar del Plata, los competidores del Club Náutico Mar del Plata comenzaron la preparación para hacerse un lugar en los Juegos Sudamericanos (ODESUR) que se celebrarán en la provincia de Santa Fe, en nuestro país, desde el 12 y hasta el 26 de septiembre de 2026.