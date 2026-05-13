+ Cine Nacional con “Retratos del Apocalipsis” en el Auditorium

Nueva función del ciclo + Cine Nacional en la sala Astor Piazzolla con entrada gratuita, que propone al público acercarse con un alimento no perecedero destinado a instituciones barriales de Mar del Plata.

Este jueves 14 de mayo a las 18 hs se exhibirá “Retratos del Apocalipsis” en el ciclo de estrenos argentinos + Cine Nacional. La función tendrá lugar en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El filme es una propuesta coral dirigida por Nicanor Loreti, Fabián Forte y Luca Castello. A partir de cuatro historias interconectadas, la película sitúa al espectador en una Buenos Aires arrasada por un brote zombie, explorando desde múltiples perspectivas el desconcierto inicial, el colapso social y las estrategias de supervivencia frente a un escenario límite.

Protagonistas: Demián Salomón, Lorena Vega, Ezequiel Rodríguez, Paula Manzone, Natalia Santiago, Paula Rubinsztein, Rodrigo Raffeto, Melissa Fernández y Fabián Forte.

La entrada será gratuita, proponiendo al público acercarse con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales de Mar del Plata.

De esta manera, en la pantalla de una de las salas más prestigiosas del país se puede ver el nuevo cine argentino de gran nivel. Por ello, la propuesta del Teatro Auditorium es ofrecer + Cine Nacional, más exhibiciones de producciones argentinas.

Cabe señalar que estas proyecciones se realizan en el marco de la premisa “Cultura Comunitaria” que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto Cultural .

El ingreso será por orden de llegada. Los alimentos se reciben en el acceso a la sala.