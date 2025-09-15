Santa Clara: Licitará una importante obra de desagües pluviales

Tras la finalización y aprobación de los estudios de impacto ambiental correspondientes, la Municipalidad de Mar Chiquita informa que en el mes de octubre se licitará una obra de infraestructura crucial para Santa Clara del Mar: un nuevo sistema de desagües pluviales para la localidad.

Según informó el intendente Walter Wischnivetzky, el proyecto, que ya cuenta con el aval técnico, se realizará a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia a cargo de Néstor Álvarez y Gabriel Katopodis respectivamente y tiene como objetivo principal el saneamiento hidráulico de la zona céntrica, resolviendo de manera definitiva el problema de los anegamientos mediante la evacuación controlada de los excedentes de agua de lluvia hacia el arroyo Los Patos y, finalmente, al Mar Argentino.

La iniciativa propone el diseño y la construcción de un sistema integral compuesto por ocho ramales y un colector principal de hormigón armado. Esta red captará los escurrimientos superficiales a través de sumideros estratégicamente ubicados en los puntos bajos de toda la cuenca hidrográfica, conduciendo el caudal de manera eficiente hasta su desembocadura natural.

La obra, cuya ejecución tendrá un plazo de 750 días corridos, no solo solucionará las frecuentes inundaciones que provocan daños materiales en viviendas y pavimentos, sino que también mejorará la circulación del transporte durante las tormentas, evitando el aislamiento de los vecinos.

Asimismo, esta infraestructura básica sentará las bases fundamentales para facilitar la futura ejecución de servicios esenciales como cloacas y agua corriente, marcando un hito en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida para la comunidad de Santa Clara del Mar.