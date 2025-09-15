Estudiantes de Enfermería de Mar Chiquita recibieron sus ambos

El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, mantuvo un gran encuentro con estudiantes de la Tecnicatura en Enfermería del Instituto Superior de Formación Técnica N°238 de Camet Norte y les entregó ambos para la nueva etapa que comienzan de formación con las prácticas profesionalizantes.

Cerca de 20 jóvenes recibieron sus uniformes, una herramienta indispensable para avanzar en sus estudios y dar los primeros pasos en el ejercicio de la profesión.

Al respecto, Wischnivetzky destacó: “Estamos orgullosos de acompañar a los futuros profesionales de la salud. La educación pública, gratuita y de calidad es un derecho que vamos a seguir defendiendo y garantizando en cada instancia. Queremos que los estudiantes tengan todo lo necesario para desarrollarse y cumplir sus sueños”.

La entrega simboliza no solo el inicio de una experiencia clave en la formación académica, sino también el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de la educación y la salud en el distrito.

De esta manera, con entusiasmo y alegría, los estudiantes se preparan para comenzar sus prácticas, confiados en que cuentan con el respaldo de la comunidad y de las políticas públicas que apuntan a brindar más oportunidades de crecimiento.

Participaron también de la entrega que se llevó adelante en el CAPS de Santa Elena los delegados Fabián Jacquet (Santa Clara) y Matías Jara (Costa Sur); el secretario de Salud, Ludovico Gordon; los directores de los CAPS Dr. Facundo Bozzoni (Santa Clara), Dr. Manuel Arevalo (General Pirán) y Diego Bustos (Santa Elena); el director de Salud, Rodrigo Mendez; el director del instituto de Camet Norte, Leandro Barone; entre otras autoridades.