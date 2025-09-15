Interzonal: denuncian la venta de turnos e identifican a sus autores ante la Justicia

La Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende, declaró una guerra frontal contra la venta ilegal de turnos, un problema que afecta directamente a la calidad del servicio de salud pública. En una fuerte actitud de gestión, que busca erradicar la corrupción con los turnos, se realizó una denuncia penal formal, sentando un fuerte precedente.

La doctora Renata Montaño Oliver, directora asociada del HIGA, encabezó este proceso, implementando una serie de auditorías y seguimientos por redes sociales, que revelaron la existencia de un mercado negro de turnos que impedía el acceso equitativo a la atención. “No vamos a tolerar que se haga negocio con la salud pública, por eso personalmente hice la denuncia penal luego de meses de investigaciones”, sentenció la directora. “Además hemos reestructurado por completo el esquema de turnos por teléfono para cuidar al personal del hospital y poner un manto de transparencia en la entrega. Quienes más lo necesitan deben ser los primeros en ser atendidos, no aquellos que puedan pagar un turno clandestino.”

Este compromiso se alinea con la política del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Nicolas Kreplak, en su camino hacia la Historia de Salud Integrado (HSI) y la implementación de turnos web en la que el hospital regional avanza en su ingreso. Sin embargo, la batalla del Hospital va más allá de un simple cambio administrativo. La denuncia penal es el paso definitivo para demostrar que la dirección y el ministerio, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. “Vamos a ir a fondo. Quienes lucren con la necesidad de la gente tendrán que rendir cuentas ante la justicia”, afirmó Montaño Oliver. Este hecho no es el primero que se conoce en la salud bonaerense, y en estos casos además de lo penal se avanzó con sumarios administrativos, cuando existió connivencia interna. En el caso del hospital Alende ya están identificados quienes vendían los turnos, pero ahora ya es una tarea de la justica, destacan.

La situación se agrava por el contexto actual, que disparó la demanda de atención en el HIGA. El hospital, por su naturaleza de centro de agudos, está diseñado para el tercer nivel de salud, pero se ve forzado a absorber el primer nivel debido a la falta de respuesta del mismo. A esto se suma el aumento masivo de pacientes que, debido a la coyuntura económica, quedaron desempleados y perdieron su obra social o se vieron obligados a dejar sus prepagas.

La venta de turnos exacerba esta situación, creando un cuello de botella artificial que beneficia a unos pocos y perjudica a la inmensa mayoría que busca acceder a una atención digna. La dirección del hospital hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta lucha. “Les pedimos a todos que, si detectan la venta de turnos, lo denuncien de inmediato a través de nuestras redes sociales. Vamos a erradicar este negocio, cueste lo que cueste, porque la salud es un derecho, no una mercancía.”