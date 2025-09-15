Anadaba en una moto robada, armado y con cocaína en la Plaza San Cayetano

El aprehendido tenía cocaína fraccionada para la venta, dinero en efectivo y una pistola calibre .22. El operativo se realizó en Colón y Nasser y derivó en actuaciones judiciales por portación ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes, mientras que la moto fue secuestrada.

En el marco de un operativo diagramado en la Plaza San Cayetano, el grupo de motoristas de la Patrulla Municipal procedió a interceptar una moto en Colón y Nasser. Al momento de constatar la documentación, se advirtió que la cédula identificatoria no coincidía con la chapa patente colocada, por lo que el rodado fue escoltado hasta el operativo de control.

En el lugar, un efectivo policial le realizó un cacheo preventivo, detectando un objeto con características similares a un arma de fuego. De inmediato, en conjunto con los agentes de la Patrulla Municipal, y tras un intento de fuga, se procedió a neutralizar y reducir al individuo, colocándole esposas de seguridad para resguardar la integridad física de los presentes.

Posteriormente, el personal policial trasladó al aprehendido a la Comisaría Decimosegunda. Durante la requisa en sede policial, se halló entre sus pertenencias una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, en una bocha y en varios envoltorios fraccionados para la venta, alcanzando un peso total de 15 gramos, además dinero en efectivo.

La Fiscalía interviniente, dispuso la notificación de formación de causa por portación ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de estupefacientes.