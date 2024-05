Wake Cup, una propuesta gastronómica que combina cafetería con la coctelería de autor

Con un espíritu innovador, Uriel Ducó y Juan Martín Olivera conducen Wake Cup, una propuesta gastronómica que combina la cafetería con la coctelería de autor. “Venimos a romper la estructura tradicional y mostrar que se pueden lograr muy buenos productos, que se pueden combinar y disfrutar de igual manera”, aseguró Ducó en diálogo con “el Retrato…”.

En este sentido, relató que “la idea surgió a mediados del año pasado, con la experiencia de Juan en Estados Unidos. Así, mezclamos los conceptos del barista y bartender, como figuras que hacen pasos mágicos para obtener un producto final que el cliente disfrute. Es un concepto innovador y lo apostamos en nuestra ciudad y país”.

Ducó recordó que “en un primer momento se pensó en instalar un servicio Take Away, y luego un amigo, que estuvo en un primer momento, sumó su idea de un café”

Wake Cup está ubicado en Garay 1241, entre Güemes y Alvear. Allí, “el producto más conocido que tenemos es el café y la gente se queda muy sorprendida. De por sí, cuidamos muchísimo los productos, pero además buscamos un café distinto, de muy buena calidad y las temperaturas”, aseguró Ducó y agregó: “la gente nos conoce por el café y lo que hacemos es invitarla a que prueben la coctelería de autor. Muchas veces solemos obsequiar algún cóctel de postre. Estimulamos a que prueben un sabor nuevo, algo distinto”.

Especialidades de la Casa

Sobre los nuevos sabores, Ducó señaló que “dentro de lo que es coctelería, el tiramisú Martini sorprende, porque realmente es un postre alcohólico y utilizamos el café como producto”.

Asimismo, para el desayuno, merienda o break “no hay duda que el café cada uno lo toma como quiere, ya sea cortado, café con leche, como le guste. Es un muy buen producto, que se acompaña muy bien, por ejemplo, con el alfajor de pistacho que tiene relleno de frutos rojos y chocolate blanco”.

Además, informó que “en la parte gastronómica, hay preparaciones para almorzar o cenar. El Chipá Box es muy elegido, consta de chipas caseros con una mermelada de cebolla. Es una combinación muy interesante de sabores. Hay clientes que lo piden toda la semana para almorzar”. Respecto a la cena, “el risotto de queso azul es fascinante. Es una caricia al alma. La gente queda muy contenta cuando lo prueba”.

“Estamos afianzándonos como marca”

Por otro lado, Ducó indicó: “arrancamos la primera semana de enero. Fuimos de menos a más. Primero transitamos la temporada con el movimiento turístico que hubo, y ahora empezando la temporada de invierno. Con clientes más habituales y fijos, pero también con gente de Buenos Aires y muchos turistas internacionales que nos vienen a visitar”.

En esta línea, manifestó: “sabíamos de antemano, antes de abrir el local, que era un año complejo. La temporada al principio fue irregular. No hubo tanta afluencia de gente, pero después nos sorprendimos. Por ejemplo, en Semana Santa fue una explosión de turismo. La gente se sentía más segura como para permitirse algún viaje o escapada a Mar del Plata”.

Por eso, en lo que respecta a la proyección para este año, precisó: “estamos afianzándonos como marca y presentando nuestro producto. Tenemos los precios congelados desde que abrimos y apostamos a lo que es el consumo de la gente trabajadora de la zona de Güemes. Les hacemos un precio especial. Apoyamos a la gente que trabaja y realmente creemos que es necesario que nos ayudemos entre todos”.

Asimismo, “ofrecemos muy buenas promociones que incluyen un trago, promociones de cumpleaños y mucho más. Tratamos de ayudar al bolsillo en todo lo posible, para que la gente se pueda permitir un buen plato de comida, un buen cóctel y se permita conocer nuestros productos”.

En las redes sociales, se encuentran como @wakecup.arg y se puede reservar y hacer pedidos al 223-609-1122. De lunes a miércoles, el local trabaja de 7:30 a 20:30, de jueves a sábados de 7:30 a 23:30 y los domingos de 12:30 a 20:30.

“Mar del Plata es pionera en cuanto a gastronomía”

Por último, Ducó analizó que “Mar del Plata gastronómicamente es una ciudad pionera, que muestra una oferta muy variada y de calidad. Uno no termina nunca de conocer rincones donde se pueden probar cosas muy buenas, con una atención agradable. Por eso, creemos que Wake Cup es una idea y un concepto que va a funcionar, que la gente tiene que conocer, tiene que animarse a probar”.

No obstante, destacó que “la gente también tiene que poder permitírselo porque hay una realidad económica complicada. No es tan fácil salir a comer afuera. No es tan fácil salir a tomar algo todos los días. Por eso, desde nuestro lado hacemos todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a que la gente lo pueda hacer”.