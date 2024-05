Sanidad continúa con la retención de tareas a pesar de los amedentamientos de la patronal

Con alta adhesión, amedrentamientos y a la espera de respuestas. Así se desarrolla la retención de tareas por parte de trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario. “En todos los establecimientos se está visibilizando la problemática”, aseguró, en diálogo con “el Retrato…”, la secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), seccional Mar del Plata, Analía Moreda.

En este contexto, informó: “se han sumado muchos compañeros a las medidas de fuerza. Hay mucho descontento. Nuestro salario es muy bajo y la gente está cansada. Cada vez hay más trabajo en todas las instituciones, hay falta de personal en todos lados y eso produce sobrecarga. Lamentablemente, cuando se agotan las instancias de diálogo, tenemos que llegar a tomar ese tipo de medidas”.

Sobre alguna posible solución o respuesta al reclamo de los trabajadores, Moreda comunicó: “lo último que se ha escuchado es una reunión para hoy, pero nada oficial. Una posible reunión entre el secretario de Trabajo a nivel nacional, Julio Cordero, y las cámaras patronales”. Por eso, respecto a la continuación de las retenciones de tareas, Moreda detalló: “según lo que se proponga, veremos cómo proceder. Analizaremos la respuesta en todo caso para ver si se continúa o no con las medidas”.

“Tratan de amedrentarnos”

Por otra parte, Moreda manifestó que “muchos establecimientos, muchas autoridades, tratan de amedrentar a los compañeros. Tratan de asustarlos, pero la gente está muy cansada. En muchos lugares hacen oídos sordos e igualmente salen a la calle y apoyan la medida”. De esta manera, agregó: “en todos los establecimientos se realizan medidas. En mayor o menor escala, pero en todos se está visibilizando la problemática”.

Por último, concluyó: “somos esenciales todos los días, somos un equipo de trabajo. Es muy valioso el trabajo desde la gente de limpieza, enfermeros, camilleros, personal de mantenimiento, de todos. Si una de las partes no camina, no funciona nada. Todos somos esenciales para que una institución pueda realizar su tarea. Sin todo el personal, los establecimientos no funcionan y lamentablemente crecen a costilla de los trabajadores”.