Vecinos de la Plaza Rocha denuncian que es “Zona Liberada” donde manda la delincuencia

“Estamos totalmente desprotegidos. Ya no sabemos qué hacer”, afirmó Carolina Saralegui, comerciante y vecina de la Plaza Rocha, sobre la inseguridad que viven en la zona. Asimismo, criticó la inacción de las autoridades, exigió respuestas concretas y anticipó que este jueves los vecinos, cansados de la situación, realizarán una manifestación pacífica en avenida Luro y Olazábal.

Como dueña de la florería Saralegui, reveló: “debería cerrar a las nueve, pero me tengo que ir a las siete de la tarde porque esto es una boca de lobo”. Así, relató: “desde hace un año estamos con la problemática de las personas trans y la venta de droga. Siempre recalcamos que la cuestión no es hacia las personas trans, no es discriminación. El tema general es la gente que viene a comprar. Lo que conlleva todo eso y el miedo que nos genera no solo a los comerciantes, sino también a los vecinos. No pueden salir de sus casas”.

En esta línea, Saralegui informó que se comunicaron con la línea municipal 147 para denunciar y pedir una poda de árboles que tapaban la iluminación y pedir el recambio de luminarias “porque algunas no tenían luz. Vinieron, se acercaron hasta el lugar, pero solo podaron las ramitas de abajo, no las copas que afectan la iluminación. Y los focos que no andan no cambiaron. Es una zona muy poco iluminada”.

“La situación general cada vez está peor”

En este contexto, Saralegui afirmó que “las personas trans siguen estando y haciendo lío. Peleándose entre ellos y la venta de droga sigue existiendo. La situación general está peor”, y agregó: “Esas personas tienen un lugar, por ordenanza, para hacer su trabajo. Y no están ahí, están en la esquina de mi casa”.

De esta manera, analizó que “si las autoridades no pueden hacer cumplir la ordenanza, que se dediquen a otra cosa. Ese es nuestro enojo, porque entendemos que se van a ir de acá y van a ir a otro lugar, y así sucesivamente. Antes estaban en Luro y México, después se fueron a otro lado, y ahora los tenemos nosotros. Tienen que buscar una solución. Cuando se pelean, uno no sabe si meterse o no, porque no quiere arriesgarse a nada”.

“La inseguridad no para”

Por otro lado, Saralegui señaló los robos que sufren “de forma cotidiana, como el que sufrió el bazar de avenida Luro y Guido. Les robaron doce veces en los últimos tres meses. Además, en una semana les rompieron los vidrios en varias oportunidades. Por eso, tapiaron las vidrieras. Taparlas así con material, te baja la venta, pero lo tuvieron que hacer para que no les rompan más los vidrios. También tuvieron que contratar seguridad privada para protegerse. Y todo eso lo tuvo que pagar el comercio, que no es nada barato, porque no hay respuestas ni soluciones”.

Asimismo, subrayó lo sucedido en un kiosco de San Juan casi San Martín. “Forzaron la persiana. Se identificó a los ladrones, tenían en su poder lo robado, pero el fiscal los liberó porque por las copas de los árboles no se les veía bien el rostro”. Y añadió: “Tenemos también el problema de gente que duerme adentro de los cajeros. Se creen que están en su casa. Ya no hay seguridad ni a la hora de retirar dinero de los cajeros. Saben todo, saben qué cajero tiene plata, cuál no, si funciona o no. Y en Rivadavia y 14 de Julio quisieron secuestrar a un chico. Es una vergüenza”.

“No tenemos respuesta de ninguna parte”

Respecto al accionar de las autoridades, Saralegui comentó: “hace unas semanas nos reunimos con el jefe de la Comisaría Primera. Nos prometió más presencia policial, pero no se ve. Solo hay un patrullaje muy a la noche y es lo mismo que nada”.

“También redactamos una nota por la situación y juntamos más de 150 firmas de vecinos, para presentar en el Ministerio de Seguridad. Coordinamos con el Foro de Seguridad. Juan Manuel López se acercó a retirar la nota por la casa de un vecino, pero no sabemos dónde terminó ni qué pasó”, lamentó Saralegui.

Por otro lado, detalló que “Agustín Neme estuvo en una marcha pacífica hace un mes. Nos dijo: ‘quiero que sepan que ustedes, como vecinos, no están solos’. Le contesté que sí, que estamos solos. Porque pareciera una tomada de pelo. Nos citan, vamos, hacemos las denuncias y todo sigue exactamente igual que hace un año”.

Por eso, concluyó: “las autoridades se pasan la pelota y no hay soluciones. Unos dicen que la culpa es del intendente, otros del gobernador, otros de los derechos humanos, y así nadie hace nada. Pedimos que nos escuchen y nos den respuestas concretas. Por eso, el jueves, a las 19:30hs., vamos a hacer una manifestación pacífica en avenida Luro y Olazábal”.