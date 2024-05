Comisión de Puertos provincial le dio un fuerte respaldo al trabajo pequero y a la exploración offshore

El presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires , Gustavo Pulti, señaló que “a fin de año vencen las cuotas pesqueras y queremos respaldar por ley el trabajo y las inversiones marplatenses”. Por otro lado también destacó la importancia del apoyo unánime a la exploración offshore.

La Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sesionó hoy en dependencias del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Además de su presidente, Gustavo Pulti, participaron de la reunión ordinaria de la comisión los diputados Juan Martín Malpeli, Salomé Jalil Toledo, Sofía Pomponio, Soledad Alonso, Fernando Compagnoni, Ricardo Lissalde, Martín Rozas y Susana González.

Apoyo unánime a la exploración offshore

Con posterioridad al tratamiento de los proyectos previstos en el orden del día, la comisión recibió el informe del Presidente del Consorcio Marcos Gutiérrez acerca de la gestión actual de la estación portuaria marplatense, destacándose en ese sentido todo lo relativo a la exploración offshore que ha dado comienzo. “Mar del Plata se encamina hacia una nueva gran oportunidad de desarrollo económico que tiene como base de sustentación su puerto” señaló Gutiérrez.

En ese sentido es importante destacar que el proyecto en marcha de la exploración en ultramar denominada offshore, respecto de la existencia de reservas petroleras tuvo por parte de la comisión un apoyo unánime. Representantes de las distintas bancadas expresaron su apoyo al desarrollo de esta iniciativa que puede permitir un nuevo horizonte de actividades para Mar del Plata y su economía, generando mayores oportunidades de trabajo e inversión.

Pesca, vencen las cuotas: ni un puesto de trabajo menos, ni una tonelada menos

Por otro lado, en las primeras horas de la tarde, la Comisión recibió a los representantes empresariales y gremiales de la actividad pesquera marplatense. En ese sentido Gustavo Pulti manifestó que “frente a todas las incertidumbres que plantea el panorama económico nacional y el proyecto de ley con el RIGI que está tratando el Senado, es importante reeditar la unidad del sector pesquero marplatense que ya se expresó en el verano frente al tratamiento de la denominada Ley Ómnibus en la que se quería desnacionalizar la pesca”.

En la misma línea de pensamiento el diputado expresó que “hoy tenemos además otro desafío por delante, ya que en el mes de diciembre vence la cuotificación que se estableció en el año 2009 en consonancia con las disposiciones de la ley 24922, y los puertos bonaerenses, en particular el puerto de Mar del Plata, tienen que defender sus intereses laborales, sociales, así como las inversiones que ha realizado el sector pesquero. No queremos que haya sorpresas de ningún tipo. Por eso propusimos un documento que describe con claridad los objetivos, así como otorga un fuerte respaldo a la representación de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero: ni una tonelada menos de cuota pesquera para el Puerto de Mar del Plata, ni un puesto de trabajo menos. Ese es un objetivo que no podemos relegar bajo ningun punto de vista en este contexto de incertidumbres, sorpresas y amenazas”.

En cuanto al futuro inmediato, Pulti anticipó que “quedó establecido un acuerdo con la representación laboral y empresarial del sector para que el día lunes 3 de junio se realicen las adecuaciones que cada representación considere necesarias en el texto propuesto para convertirlo luego en una definición que exprese la unidad del trabajo y de la industria pesquera en defensa de los intereses de nuestra provincia. Muy seguramente, ese acuerdo podrá convertirse en un proyecto de ley al que invitaremos a adherir a todas las bancadas de la cámara de diputados para que la posición de nuestra provincia y de nuestra ciudad tengan todo el alcance necesario. Fundamentalmente respaldando la posición de la representación bonaerense en el Consejo Federal Pesquero, la posición de la provincia y de Mar del Plata podrá tener de esta manera un respaldo lo suficientemente amplio como para que a nadie se le ocurra vulnerar el interés del trabajo pesquero ni mucho menos intentar ningún tipo de sorpresa o manipulación como la que se pudo sortear este verano con la Ley Ómnibus, o la que queda aún expuesta con denominado Régimen de Incentivo a las Grandes Inv