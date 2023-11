Ruralista afirma que el campo fue el cajero de la Argentina y siempre le salvó las papas

Ante los anuncios del nuevo presidente de los argentinos y las medidas que eventualmente se adoptarán en relación al sector agropecuario del país, el presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, Juan Carlos Petersen, en diálogo con “el Retrato…” dejó entrever sus expectativas de cara a lo que se viene. “La paridad cambiaria es condición absoluta para esperar cualquier cambio positivo”, afirmó.

El dirigente ruralista en conversación con “el Retrato…” Juan Carlos Petersen se refirió a la nueva etapa que se viene para el país, en el marco de los anuncios realizados por Javier Milei que involucran al sector agropecuario del país. “Hay que esperar a ver qué medidas se toman, pero expectativas hay muchas en el sector y muy buenas, porque el productor está absolutamente enojado, en tanto les cambian constantemente las reglas de juego”, sostuvo.

“Los agricultores ponen los dólares bajo tierra y después le cambian las reglas de juego, por ejemplo cuando van a sembrar no tienen gasoil o al comprar insumos no se los cobran. Desde hace 20 días está cerrada la posibilidad de pago, porque no quieren que pagues con un dólar de 350 cuando el otro vale mil”, explicó.

En ese marco, el dirigente ruralista señaló que la expectativa del sector es que haya un dólar único y se termine con esta especulación, en tanto aseguró que ello “es inviable”. “En la Argentina enterramos dólares y cosechamos pesos. Si la diferencia hoy va entre 350 y 1100 no hay análisis de nada. Por eso, lo primero que estamos esperando es que eso se modifique”, indicó y subrayó: “La paridad cambiaria es condición absoluta para esperar cualquier cambio positivo”.

“Las expectativas están, son positivas, y esperamos que haya un cambio, que las reglas de juego sean claras y que las cosas se cumplan cuando el chacarero entierra los dólares bajo tierra. Las retenciones no pueden existir ni menos aún esta distorsión en la paridad, que es ridícula”, completó el referente de la Sociedad Rural.

Por último, aseguró que durante estos años “se ha desprotegido” al sector agropecuario argentino. “El campo fue el cajero de la Argentina. Cada vez que el país necesitó plata recurrió al campo a salvarle las papas. Hay que tener en cuenta que el 70% de los dólares genuinos entran por el campo como así también los tres años de sequía que tuvimos, donde el campo estuvo muy mal. A pesar de eso, seguimos funcionando como cajero”, explicó.

“El norte o el oeste de la provincia de Buenos Aires es el tercer año consecutivo que pierde su cosecha de fina, no hay trigo ni cebada. La única expectativa que tiene es la siembra de la gruesa, pero la realidad es que cuando tenía que sembrar la gruesa no había gasoil”, apuntó Peterson.