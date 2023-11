Navarro: “Ante cada ataque, cada despido de estatales vamos a estar en la calle”

Frente a los dichos del presidente electo Javier Milei, acerca del achicamiento del Estado y el posible desempleo de miles de trabajadores. Ezequiel Navarro, Secretario Gremial de ATE Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” Manifestó: “Es una situación muy preocupante, fundamentalmente para los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional”.

“Claro que la plataforma de gobierno del presidente electo plantea un recorte y un achique feroz en el Estado como no habíamos visto antes, ni siquiera en la época de Macri se planteaba un recorte tan brutal como el que estaba planteando este gobierno. Entonces, eso nos pone en un lugar de preocupación”, manifestó Navarro y agregó: “el 31 de diciembre vencen miles y miles de contratos a lo largo y a lo ancho del país. Acá en la ciudad de Mar del Plata tenemos todas las dependencias nacionales donde en su mayoría los trabajadores y trabajadoras son contratados con lo cual la plataforma de gobierno y los anuncios del futuro presidente no son nada alentadores”.

“Si a eso le sumamos que en el día de ayer planteó la posibilidad de no pagar el aguinaldo más allá de que habría un incumplimiento de la ley, también ha demostrado tener un gran desconocimiento acerca de lo que es el Estado, de cómo funciona y la verdad que no quiero, me da vergüenza mencionar el ejemplo que utilizaba cada vez que se refería al Estado. Así que es una situación que nos pone en alerta y es verdad que en el 2015 Mauricio Macri dijo que no iba a echar trabajadores estatales y luego los echó; pero contrario con esto, Milei dijo que iba a despedir trabajadores estatales porque si pensamos que van a cerrar los ministerios y los trabajadores se van a quedar, estaríamos cometiendo un grave error. Van a echar trabajadores cuando cierren los ministerios y lamentablemente van a quitar derechos y van a quitar políticas públicas que teníamos hasta el día de hoy”, agregó Navarro.

Consultado sobre el plan de lucha y la manifestación en la calle, Navarro dijo: “como decimos que plantea no pagar el aguinaldo ya también planteó triplicar el presupuesto de las fuerzas de seguridad eso nos muestra claramente que un brutal ajuste, un feroz ajuste, donde la gente salga a la calle bueno, obviamente que va a reprimir. Lo dijo en el discurso el día que era electo presidente y me parece que ese es un mensaje para intentar impedir algunas organizaciones. Que haya sido electo presidente no significa que una vez que asuma el gobierno va a poder hacer cualquier cosa eso también muestra un desconocimiento de cómo funciona el sistema en la Argentina obviamente que ante cada ataque, ante cada vulneración y ante cada despido de los trabajadores estatales vamos a estar en la calle”.

Finalmente, Navarro dijo: “es difícil pensar en un mensaje esperanzador en esta situación que nos encontramos, si bien la situación inflacionaria es compleja y muchos

trabajadores estatales tenían sueldos bajos, veníamos teniendo paritaria cada dos meses y veníamos planteando la incorporación de algunos montos fijos en algunos sectores; esta no era una situación ideal pero teníamos una discusión paritaria donde nos íbamos acomodando a la inflación. El dicho concreto del presidente electo se va a cortar la emisión de moneda, no va a haber paritaria esto también está en su plataforma de gobierno así que estamos sumamente preocupados”, sentenció.