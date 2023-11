Gabriel Felizia: “El libre mercado afectará el trabajo en el Puerto y a los astilleros”

Las declaraciones de Javier Milei ponen en alerta a varios sectores de Mar del Plata, entre ellos, el puerto. Desde el Consorcio Portuario, Gabriel Felizia, en diálogo con “el Retrato…” expresó incertidumbre sobre el futuro del puerto.

“El puerto depende del Gobierno de la Provincia y la decisión sobre quién es el Director del mismo depende del gobernador bonaerense. Y también es cierto que él está reconstruyendo y construyendo su nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre, puedan seguir los mismos o no, no lo sé. Esa es una decisión que toma el Gobernador. Y nosotros estamos expectantes para saber si seguimos o no en el cargo. Eso lo está decidiendo claramente Axel Kicillof” comenzó diciendo Felizia sobre su futuro como Presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Asimismo, en relación a las diversas obras que se anunciaron en el Puerto, Felizia dijo: “La Manzana de los Circos tiene tres sectores que nosotros licitamos. Uno es el nuevo centro comercial, que se está ya haciendo lo que es el amojonamiento para empezar con la obra. La otra parte, es para frío. Y eso también ya está, inclusive se está haciendo el cerramiento. Y el tercer sector, que es el sector de estacionamiento de grupos, camiones y autos, eso ya vino de los órganos de la constitución. La semana que viene, el día 30, que tenemos reunión de directorios, seguramente vamos a aprobar esa licitación. Así que la Manzana en su conjunto está en marcha y no hay nada que lo pueda parar. Por lo menos eso es así”.

Las obras para la actividad offshore

Respecto a las obras para la actividad offshore, el funcionario manifestó: “nosotros lo que hicimos en este tiempo fue determinar un lugar, que es la zona donde se hicieron en el verano pasado los espectáculos en la zona de los silos, son 7.000 metros cuadrados, que es para todo lo que tiene que ver con offshore, para la ejecución del Pozo Argerich. Esa obra empieza aproximadamente, los primeros días de diciembre, termina el 31 de julio del año que viene. Son 7.000 metros cuadrados, para toda la operación de logística de la construcción del Pozo de Exploración Argerich”. Asimismo confirmó que los evento masivos que se desarrollen en ese sector durante la tempora de verano se llevarán a cabo, al lado de donde se realizaron el verano pasado: “vamos a hacer las dos cosas, hay lugar, lo podemos hacer, seguramente sea en el borde de los silos y toda la parte verde de los silos, va a ser el lugar donde se va a hacer este año toda la parte de espectáculos”.

Modernización y peatonalización del Centro Comercial del Puerto

Consultado sobre la modernización y peatonalización del Centro Comercial del Puerto, manifestó: “nosotros estamos planteando el proyecto desde Juan B. Justo a la banquina. Y tiene que ver con el nuevo centro comercial, los son privados son los que van a desarrollar la obra que implica 400 metros de largo, 70 de ancho, en la Manzana de los Circos, desde Juan B. Justo a 12 de octubre. Ese es el nuevo centro comercial, es una obra de los privados y eso va para adelante. El actual centro comercial ya está haciendo las obras de readecuación, remodelación, nuevos ingresos y demás con nosotros.. Y después vendría la última parte, que es lo que es banquina. Hay cosas que nosotros vamos a hacer por el puerto mismo, que es la apertura de todo el sector de estacionamiento y demás. Y después seguramente serán privados los que harán la última parte. Pero no hay nada de todo eso que se pare o se pueda parar”

El libre mercado afectará al puerto y los astilleros

Respecto a los dichos de Javier Milei sobre el libre mercado y cómo eso puede afectar al puerto local, Felizia dijo: “Yo creo que va a afectar temerariamente el trabajo en el puerto de Mar del Plata y sobre todo a los astilleros. Porque si lo que está diciendo el nuevo presidente de los argentinos es una apertura indiscriminada para la competencia sin una regulación del Estado, me imagino que el ingreso de barcos usados, que nosotros impedimos y el Gobierno Nacional actual impidió durante esos cuatro años, le permitió el desarrollo a los astilleros que pudieron volar y pudieron hacer lo que están haciendo y las inversiones que están haciendo, porque el Estado no permitió el ingreso de barcos usados de eslora, que pueden ser construidos en el país”.

“ Se está planteando una apertura indiscriminada”

“El nuevo presidente está planteando una apertura indiscriminada, si eso ocurre, y lo pongo en potencial, porque la verdad que no sé, el 10 de diciembre va a empezar a gobernar y sabremos, pero si ocurre afectaría y muy mal a todo lo que tiene que ver con el trabajo en el puerto de Mar del Plata, en un sector que hoy está con producción alta, que tiene que ver con toda la parte de astilleros. Y el otro sector que puede ser afectado, mal afectado claramente, es toda la parte de turismo. Porque si los programas que hoy están, como el PreViaje, no están activos, bueno, hay sectores que en el puerto, cuando no está la temporada, porque la temporada es más fácil porque turistas va a haber siempre, y en cantidad e. Mar del Plata. Pero cuando no estén estos programas, también se va a afectar todo ese grupo de producción que tiene que ver con el turismo”.

“La convertibilidad fue desastrosa para la Argentina”

Haciendo un paralelismo con el Gobierno de Carlos Saúl Menem dónde también hubo libre comercio, Felizia dijo: “con honestidad y por la edad que tengo y por el conocimiento que tengo de esa época, los nombres que se están barajando para el gobierno de Milei son muy parecidos a los del menemismo. Él está diciendo que su programa es prácticamente un programa de convertibilidad. Yo lo viví y ha sido desastroso para la Argentina. Bueno, ojalá no sea ese el camino y ojalá nos hagan un planteo que no nos lleve otra vez a darnos la cara contra la pared, porque la verdad es que la Argentina no se merece eso”.

“Hoy los empresarios le venden a China y Brasil”

“Cuando aparecen cuestiones que tienen que ver con la no participación del Estado en la regulación de las relaciones, siempre pasa que perdemos todos. El Estado presente es un Estado que siempre ha ayudado al desarrollo de la Argentina y cuando no ha sido así, nos ha ido mal” agregó Felizia y consultado por la relación comercial del Puerto local con China, manifestó: “los empresarios de la pesca, le venden a China, le venden a Brasil y mucho. Acá hay empresas chinas operando en el puerto del Mar del Plata. Y son barcos con bandera argentina operados por empresas chinas. O sea que enfrente del consorcio está Fugao, y Fugao es China, y es una empresa que hace alimentos, que vende en Argentina y en Sudamérica. Claramente que si van por ese lado, pueden realmente afectar mal todo lo que se ha hecho hasta aquí”, sentenció.