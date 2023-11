César Trujillo y su contundente rechazo a la restricción de la obra pública de Milei

Luego de las declaraciones del nuevo presidente de los argentinos Javier Milei, en cuánto anunció restricciones a la obra pública, el titular de la UOCRA, Cesar Trujillo, en diálogo con “el Retrato…” pidió que haya paz social y trabajo al mismo tiempo que dejó entrever su preocupación por lo que viene para el país. “No sé por qué se la agarran siempre con los trabajadores y la obra pública. Si hay malversación de fondos, que lo controlen, porque ellos tienen las herramientas para ello”, afirmó.

El titular de la UOCRA Seccional Mar del Plata , Cesar Trujillo, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a las declaraciones de Javier Milei, en cuánto habló de restringir la obra pública, y apuntó que ello implicaría un notable perjuicio para la actividad al mismo tiempo que aseguró que desde el sector, si bien buscan la paz social y el trabajo, “es difícil” de mantener si esto se lleva adelante. “Somos respetuosos del voto soberano, pero estamos muy preocupados por la obra pública, ya que la misma es un eje central para el desarrollo, crecimiento y bienestar de un país”, remarcó.

“No sé por qué se la agarran siempre con los trabajadores y la obra pública. Si hay malversación de fondos, que lo controlen, porque ellos tienen las herramientas para ello. Son fundamentales los controles. Nosotros queremos trabajar solamente”, sostuvo y cuestionó que había una serie de obras públicas previstas para la región, pero que las mismas no se van a llevar adelante.

En ese contexto, Trujillo remarcó que la falta de inversión en obra pública desmejora las ciudades. “Estamos mal, porque no alcanza el salario, pero queremos trabajar. No es justo que se la agarren con los trabajadores”, apuntó y agregó: “Supuestamente las obras que se comenzaron se van a terminar, pero hay otras que no se comenzaron aún, como la ruta de Mar Chiquita a Villa Gesell. Inversión privada no va a haber, porque no es negocio para el empresario”.

“La industria de la construcción mueve 40 gremios. El privado no va a hacer obras de saneamiento, cloacas, agua corriente, asfalto, cordón cuneta, etcétera. Hay que controlar y hay que seguir apostando al desarrollo, a mejorar la calidad de vida de la gente como así también controlando”, sostuvo.

Asimismo, Trujillo aseguró que la ciudad estaba esperando la construcción de la ruta Mar Chiquita a Villa Gesell y obras en la ruta 88 como así también el saneamiento hacia el sur, donde no tienen cloacas, e inversiones de energía. “Hay obras muy importantes como la obra de gas, todo lo que es Vaca Muerta, y todo lo que es litio. Va a parar todo y no estamos de acuerdo con eso”, expuso.

En ese contexto, se refirió a lo que se viene para el país y el sector de la construcción y apuntó que espera poder vivir en paz, en el marco de un año que no resulte conflictivo. “Yo como ciudadano espero poder vivir en paz, queremos trabajar y no queremos conflictos, pero va a haber conflictos porque están mandando la ley de ministerios. Claramente, de 21 ministerios a 8 ministerios va a haber gente con muchos problemas de despido”, señaló.