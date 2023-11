Maglione: “El libre mercado es la libertad que tiene la gallina de comerse el zorro”

Mauricio Maglione, coordinador de la Feria “El Buen Vivir”, en diálogo con “el Retrato…” explicó que “el libre mercado es la libertad que tiene la gallina de comerse el zorro” y dejó entrever su preocupación en ese sentido, en tanto expresó: “El pueblo argentino va a tener que adaptarse al libre mercado y eso es ver si en vez de comer novillo, comemos liebre. Primero hay que correrla, hay que agarrarla y después cuerearla y comerla. O sí, algún pollito o alguna gallinita dura”.

“La situación es terrible, porque ni bien se conocieron los resultados de las elecciones, aumentó la carne 350 pesos, es decir, que pasamos de 1.550 a 1.900”, apuntó y agregó que similar situación ocurrió en el rubro de la fruta y el pescado como así también advirtió que se está esperando un aumento de la harina.

“Cuando los precios están atados a la exportación y al libre albedrío de los que exportan, el mercado interno está descuidado. No hay soberanía alimentaria en el país que se produce el alimento para 400 millones. No están cubiertas las necesidades de 40 millones de 50 millones”, apuntó.

-¿Cómo piensan sobrevivir ustedes con la feria?

-Como siempre, junto al pueblo. Vamos a ir a ver a pequeños productores que, en vez de tener 60 animales, tienen 3 animales y que los miserables, que le van a levantar la hacienda a las pequeñas chacras, les tiran el precio muy abajo. Nosotros vamos a levantar ese precio, que siempre va a ser más bajo que el frigorífico, que especula con la necesidad de los pequeños productores. Y bueno, así haremos con la fruta y así haremos con la verdura. Tenemos convenio con los productores de Cuyo, Río Negro, La Rioja, en el caso de aceitunas y demás, con Mendoza, con respecto a algunas especies y estamos empezando a procesar nosotros nuestros propios embutidos con la lógica nuestra que es a este trabajo le ponemos una hora de trabajo y no nos importa a cuánto se venda en el mercado. Es decir, por ejemplo, el precio del jamón crudo en el mercado está 9.000 pesos el kilo, 900 pesos los 100 gramos. Nosotros creo que vamos a llegar a diciembre con un jamón crudo para la mesa de los argentinos a 4.800 pesos el kilo, es decir 480 pesos los 100 gramos. Entonces, estas cosas son las que diferencian el trabajo organizado del pueblo y del mercado.

“El mercado es tonto, brusco, abusador y nosotros somos gente que trabaja en función de la soberanía alimentaria”, aseguró y agregó que, por eso, van a imponer el mercado del trabajo, de su propio trabajo y no al lucro, en tanto explicó: “Somos una cooperativa que no lucra, somos una empresa social. Del costo del trabajo más los insumos, se fija el precio. No hay lucro”.

En ese contexto, Maglione remarcó que la Feria cumplirá “una función social muy importante” y comentó que, incluso, la misma beneficia a 40 familias que trabajan directamente más a las 250 que lo hacen en forma indirecta al mismo tiempo que destacó el respecto que han recibido por parte del intendente de General Pueyrredón en este tiempo.

“A Montenegro se lo puede acusar de cualquier cosa, menos de no ser una persona inteligente”, aseguró y consideró que no van a cambiar las reglas de juego en lo sucesivo. “Es tiempo que los concejales se pongan a redactar una ordenanza para la feria”, apuntó.