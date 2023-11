Carrancio: “Seguimos teniendo muchas diferencias con el Intendente”

Alejandro Carrancio fue el protagonista y armador de Javier Milei en la Quinta Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires, fue electo diputado provincial e invitado al bunker que La Libertad Avanza montó el domingo en hotel porteño para más tarde festejar.

En diálogo con “el Retrato…” Carrancio manifestó lo que significa para el país el triunfo de Mile: “Me parece que para lo que es Argentina va a ser un cambio positivo. Salir de un modelo que nos llevó a las difíciles situaciones en las cuales nos encontramos hoy, un modelo que ha generado mucha pobreza en nuestro país. Y buscar la expectativa de tomar un rumbo distinto, un camino distinto, de una Argentina más abierta al mundo, con mayor seguridad, donde los argentinos estén más felices y podamos desarrollarnos, me parece que es la primera sensación. Es la alegría de que un número muy alto de argentinos votó por un modelo de país diferente al que teníamos.

Consultado sobre la invitación para estar el domingo en la cúspide política dijo: “fue una experiencia única porque nunca había participado de una cuestión así y había un clima de festejo por haber logrado un objetivo por el cual trabajamos mucho. Fueron dos años de muchísimo trabajo, muy agotadores por toda la tarea que hubo que hacer. Nosotros arrancamos de cero el Partido, pareciera que no, pero fue la primera vez que nos presentamos a elecciones, con lo cual hubo que armar todo desde la nada. Y bueno, a medida que iban pasando las PASO, la general, y después llegamos al balotaje fue una linda experiencia, armar todo eso de cero fue un lindo desafío, así que había mucha tensión liberada y mucha alegría. En 15 minutos ya estábamos todos afónicos de todo lo que habíamos cantado, fue muy linda la experiencia, fue muy linda no sé cuántas otras posibilidades voy a tener de poder participar de algo así. Me vine a Mar del Plata muy contento porque es como abrazarse con gente que no la conocés, pero que estuvo en la misma que estuviste vos. Fue muy lindo”

¿Los argentinos eligieron a Javier Milei por lo que él representa o fue un voto castigo al peronismo?

“Yo creo que no fue voto castigo, no hubo un voto de odio. Hubo una parte de voto esperanza, de buscar algo distinto, una Argentina distinta. Y después también hubo un voto de decirle basta a algo, a este modelo, a este esquema que había, que está agotado, a este esquema que nos llevó a la grieta. Me parece que no es un voto castigo, sino un voto que dijo, bueno, ya fue suficiente esto. Y después hubo otra parte que fue su voto de esperanza, que buscaba lo distinto, que buscaba que las únicas alternativas no sean resignarse o irse del país. Me parece que ese fue el doble componente que tuvo el voto de Milei”.

¿Sin el acuerdo con Macri y con el PRO hubiese sido posible el triunfo?

Nunca lo sabremos, pero celebro que haya pasado, porque entiendo que fue positivo, entiendo que se sumó, y me parece que más allá de que tenía mucha lógica, y lo habíamos hablado ya antes de que estuviera este acuerdo, entiendo que sumó, que fue para bien, y bueno, eso también ayudó a que tuviéramos el gran resultado que tuvimos el domingo, principalmente en convencer a quienes nos habían acompañado en las generales. Pudo haberse dado, después también se colaboró con la fiscalización, para mí el acuerdo fue muy positivo.

Este acuerdo traducido en Mar del Plata, sabiendo que ustedes se distanciaron, se pelearon, se alejaron del PRO, de Guillermo Montenegro, de Juntos por el Cambio, l cambio, ¿cómo va a ser en la práctica?

“Nosotros tuvimos, principalmente para la fiscalización un acompañamiento desinteresado, muy generoso, fue por parte de Emiliano Giri, que bueno, nos acompañó y nos ayudó a cubrir los lugares donde teníamos algunos faltantes en el sistema de la fiscalización, y bueno, en el Intendente se había decidido a mantenerse neutral, y yo por eso celebro con el coraje de Emiliano, Agustín Neme también, de querer acompañar, así se hizo y se hizo muy bien”.

“Ahora nosotros no somos un mismo espacio, hoy hay dos espacios, está Junto por el Cambio, con sus integrantes, y nosotros somos La Libertad Avanza, somos un espacio distinto, y seguimos teniendo muchas de las diferencias que tenemos con el Intendente. Claramente nosotros entendemos que este modelo de gestión que tiene el Intendente no es el mejor para la ciudad, ojalá que en este segundo mandato se replanteen algunos caminos y los modifiquen, pero por la hora de eso pareciera que no ocurre eso.

¿Cuál es tu mensaje, como Diputado Provincial, a los 11 millones de argentinos que no votaron a Javier Milei?

Me parece que fue un muy importante mensaje de Javier el día domingo, que fue un mensaje tranquilo, que fue un mensaje medido, que fue un mensaje conciliador, un mensaje diciendo claramente a que no importaba de dónde se venía, que apuesten, que se sumen, me parece que esa va a ser la tónica que podemos plantear, y hubo una gran mayoría que acompañó, pues hubo otra que eligió otra opción, como pasa siempre en todas las contiendas electorales, hay gente que se siente por ahí desilusionada porque su candidato preferido no ganó, pero creo que al final del camino todo lo que queremos es que al país le vaya bien, gobierno sin gobierno.

Igualmente, Milei solo le habló a los argentinos “de bien”….

“Es un dicho característico, me parece que cuando habla de los argentinos de bien, le habla al ciudadano común, dejando a fuera a casta, que siempre critica, que creen que tanto daño le hizo al país, me parece que la alusión negativa era esa y no a quienes no lo votaban, estoy seguro que fue así”.