Recalt: “Sabíamos que los votos estaban y lo que teníamos que hacer era defenderlos”

Argentina ya tiene a su nuevo presidente a la espera de asumir, tras llevarse a cabo las elecciones balotaje entre el actual ministro de Economía, Sergio Massa y Javier Milei de La Libertad Avanza. El proceso fue intenso y despertó a un pueblo que dijo basta, con más del 55% de los votos a favor del candidato libertario.

Desde Mar del Plata, a menos de un mes, el evento de transición se vive con ansias y esperanzas, ya que dos concejales de la lista resultaron electos de forma local y se encuentran a la espera de poder asumir su lugar en el HCD para aportar a la gobernabilidad.

Sobre esto, el concejal electo de La Libertad Avanza, Emiliano Recalt dialogó con “el Retrato…” y expresó cuál es el primer proyecto que piensan presentar y cómo ve el apoyo al presidente que asume el próximo 10 de diciembre: “Nosotros sabíamos que contábamos con esas voluntades de los argentinos que querían que la Libertad Avanza fuera tienen encabezará nuevamente este proceso de cambio, que en algún momento se había iniciado con alguna expresión que nos acompañó el día domingo y fue parte de la dirigencia del PRO. Estuvieron ahí presentes junto con muchos sectores encabezados”, dijo.

Y continuó: “Sabíamos que los votos estaban realmente y lo que teníamos que hacer era defenderlos. Con lo cual ahora arranca una nueva etapa, yo solo en Mar del Plata con la participación que vamos a tener junto a Cecilia Martínez en el Consejo Deliberante sino también a nivel provincial porque contamos con diputados electos que son Alejandro Carrancio, nuestro referente a la quinta sesión local y Gastón Abonjo. Y en el Congreso Nacional está Juliana Santillán, con lo cual Mar del Plata va a estar bien representada”.

Con respecto al primer proyecto que tienen en mente, el concejal electo indicó: “Durante la campaña, hicimos junto a Rolando Demaio, quien fue nuestro candidato a intendente, hablamos de que teníamos que volver a un estado mucho más eficiente y empezar a descomprimir al sector privado que es el generador de empleo y el desarrollo productivo en la ciudad. Por lo que uno de nuestros principales proyectos tiene que ver con el sector gastronómico local que hoy en día tiene que estar llevando adelante una tarea que le correspondería al municipio, el servicio de limpieza e higiene urbana“.

“Hoy cualquier gastronómico privado tiene que estar abonando una tarifa de más de 50 a 70 mil pesos por considerarlo un gran generador, cuando en realidad su parámetro no es el correcto. Es decir, se considera que una persona genera un kilo de residuos por día. Entonces un restaurante, una panadería, considerar que porque porque genera 20 kilos de residuo, es un gran generador y hacerle pagar más de $70.000,dependiento el caso, representa muchas veces la imposibilidad de quizás tomar un empleado más, aunque sea medio turno“, agregó Recalt.

“También lo que pensamos es que tiene que existir una derogación de muchas ordenanzas que lo que hacen es imposibilitar el aparato productivo de la ciudad. Por ejemplo, nosotros vimos que muchas de las industrias que se querían instalar en Mar del Plata no lo podían hacer porque existían regulaciones que impedían su desarrollo productivo y se fueron a otras localidades”, concluyó.

Entonces tenemos que empezar a ver de qué manera la ciudad resulta ser un polo gastronómico, que puede dar lugar a cualquier tipo de industria. La avícola es una de las que no está regulada por ordenanza. Nosotros no estamos diciendo que el Estado tiene que entrometerse en la vida del privado, sino generar las mejores condiciones para que se pueda desarrollar. Ahí queremos estar nosotros, evitando que cualquier inversión o empleo se vaya de la ciudad. Por eso siempre decimos que vamos a ser una oposición responsable y férrea pero también aportando la gobernabilidad necesaria para que logremos hacer crecer el PBI de Mar del Plata y de esta forma, tener autonomía de la Provincia”.

En ese sentido, Recalt dijo: “El lunes, el flamante diputado Carrancio, dio declaraciones muy ajustadas donde dijo que nosotros siempre vamos a poner a Mar del Plata primero, pero creo que el Intendente electo como también el senador Ravinovich deben disculpas porque vimos procesos que fueron bastante violentos con relación a la figura de Alejandro en lo cual se lo demonizó por algunas cuestiones. El claro ejemplo fue el pliego de transporte. Nosotros en su momento, a través de la representación de Carrancio planteamos que no podía ser votado en esas condiciones. Cuando nosotros llevamos adelante parámetros objetivos explicando eso, algo fue digamos evidenciado por parte del municipio, porque automáticamente lo que nosotros decíamos, después cambió”.

“A Alejandro se lo atacó, quizás por algunas cuestiones que superaron lo que tiene que ver con lo político, sino que fueron al plano personal. Podemos nosotros ser quienes aporten gobernabilidad siempre que las premisas sean claras y que tengan que ver con lo que sea bueno para Mar del Plata y lo que consideramos que no es bueno, seguramente no va a tener también como una oposición. Para eso la gente acá nos votó”.

A modo de conclusión, el concejal electo de La Libertad Avanza aclaró cómo ve la futura presidencia de Javier Milei y el apoyo de los sectores: “Creo que como cualquier presidente tiene que ser acompañado porque esa fue la voluntad popular, en este caso más de 56% decidió que él era el ganador”.

“Así que los que se encuentren del lado del frente van a tener que ver de qué manera realizan una oposición que me parece que tiene que ser constructiva. Porque decir no directamente, va a hacer que esa voluntad popular se manifieste en contra de aquellos sectores, que no permitan que un intendente que fue el que desde que volvió la democracia, sacó mayor porcentaje votado, no pueda empezar a gobernar. Me parece que ahí es donde las instituciones democráticas empiezan a valer mucho más y se ponen en juego realmente quienes quieren el progreso de Argentina y quienes el progreso personal”.