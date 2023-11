Javier Milei: “Es la primera vez que alguien gana diciendo que va a hacer un ajuste”

El presidente electo Javier Milei señaló que su administración apuntará a una política de shock para encontrar el equilibrio fiscal como línea principal de gestión: “Vamos a hacer un muy fuerte ajuste fiscal para llegar directamente al déficit financiero cero, lo que significa que la deuda no crece más, que vamos a ser solventes intertemporalmente y que vamos a pagar la deuda”.

“Fuimos muy explícitos: queremos un estado pequeño que tenga la característica de honrar sus compromisos. Con esto estoy diciendo: voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda”, señaló Milei

“Al mismo tiempo, aviso que estoy va a ser de shock, no va a haber gradualismo. Y en mi discurso también avisé que se van a respetar a rajatabla los derechos de propiedad. El problema de las Leliq lo vamos a arreglar con una solución de mercado, sin plan Bonex”, afirmó en una entrevista con el economista y columnista de Infobae Manuel Adorni publicada en YouTube.

Según Milei, su mensaje en la noche de la jornada electoral fue bien recibida por el mercado. “Ayer subieron los títulos públicos y las acciones argentinas, eso está reflejando que evidentemente hay confianza sobre lo que estamos postulando. Estamos dando claras muestras de estabilidad y fortaleza política, que era una de las cosas que se dudaban sobre nosotros, y de que podemos hacer acuerdos en el Congreso para que esas leyes avancen”, dijo Milei.

Asimismo, sobre la posibilidad de que la inflación actual derive en una híper señaló: “Sabemos que el riesgo de la hiperinflación está, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo”

En coincidencia con una declaración de Mauricio Macri, Milei coincidió en que “vienen seis meses muy duros” pero que van a significar “el despegue de la Argentina”. Señaló que el ajuste se puede hacer de diferentes maneras: “Puede tener lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación, y que va a ser monstruoso porque va a dejar el 90% de la población debajo de la línea de pobreza o hacer un ajuste que pague la política, que es lo que proponemos nosotros”.

Sobre este último punto, precisó: “No se trata de cortar lo que se considera el gasto político, sino de partidas donde roba la política. Ese es el gran truco. El BID publicó un trabajo sobre ineficiencia del gasto público. La Argentina tiene ineficiencia por 7,5 puntos y tiene un déficit financiero de 5 puntos”.

“NO ME VOY A DEJAR EXTORSIONAR”

Consultado por Adorni sobre si no tenía preocupación por lo que podía “pasar en la calle” una vez implementado ese ajuste, Milei respondió: “Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar. Si no, no resolvemos más nada. También dije en mi discurso que ‘dentro de la ley, todo y fuera de la ley, nada’. No podemos ceder a la extorsión de los violentos, de los que tienen algún privilegio”.

Adelantó que el 11 de diciembre ingresará "un paquete de reformas" que permitirán hacer el ajuste fiscal y, una vez concluida esa etapa, vendrá "una baja de impuestos". Y que a partir de que asuman "van a contar todo", en relación a mostrar el verdadero estado de las cuentas públicas y la administración estatal.

“Si logramos hacer las reformas que estamos planeando, en la elección de medio término podemos tener una elección histórica, que nos puede dar las bases para profundizar mucho más las reformas estructurales, con un crecimiento fuerte y una recuperación de los salarios reales en dólares y una gran caída de la pobreza”, dijo el Presidente electo.

“La convertibilidad, que es el plan más parecido al programa que tenemos diseñado, recibió de (Raúl) Alfonsín un salario de 180 dólares y lo llevó a 1.800. Hoy tenemos un salario promedio de 300 dólares y si logramos el resultado de la convertibilidad podríamos tener un salario seis veces más grande”, agregó.

Milei estimó que “la dolarización se podrá instrumentar en un año”. Y en ese punto, volvió sobre los mercados de ayer: “Si con las declaraciones sobre cuál es nuestro rumbo ya tuvimos esta respuesta del mercado, imaginate cuando se empiecen a ver los resultados fiscales”.

“Perdieron contra un outsider”

Los principales desafíos de su gestión, según el mandatario electo, son “exterminar la inflación, sentar las bases del crecimiento económico y darle una pelea frontal a la inseguridad. El mandato fue muy claro y las urnas nos acompañaron de manera potente. Pocas veces se ha visto una diferencia tan grande”.

Milei también dejó un mensaje para la clase política: “Es la primera vez que alguien gana de esta manera y diciendo que va a ajustar. Todos sabemos que la economía tiene que ajustar. La diferencia es que esta vez, en vez de pagarlo la gente de bien lo va a pagar la política, la casta.

“Perdieron contra un outsider que llevaba solo dos años en política y que no tenía estructura, la tuvimos que crear para poder participar. Y ganamos la Presidencia”, afirmó.

“Soy el primer presidente liberal libertario de la historia. Han pasado cosas raras. Es la primera vez que una expresión del cambio, hacia las ideas de la libertad saca 56% de los votos. Estamos frente a un evento histórico que tanto el presidente (Mauricio) Macri y la señora (Patricia) Bullrich leyeron a la perfección la noche del 22 de octubre. Tuvieron un gesto patriótico donde priorizaron los intereses del país sobre lo personal”, concluyó Milei.