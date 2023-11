Pulti: “Creo que hoy empieza un párrafo nuevo de la historia del país ”

Gustavo Pulti, electo diputado provincial por Encuentro Marplatense dialogó con la prensa sobre la jornada electoral y las expectativas ante los resultados finales. Lo hizo al sufragar en el Colegio Guttember donde llegó acompañado poor Eva Ayala e integrantes de Acción Marplatense

Un día especial donde definimos no solamente el futuro del país sino fundamentalmente lo que nos va a pasar en los próximos 4 años

Un día hermoso en primer lugar, de mucha expectativa y de mucha esperanza, no solamente un lindo sol sino que hay muchas posibilidades en nuestro país en tomar una decisión trascendente hacia adelante. Por otro lado, otra cosa que es importante a 40 años de democracia es que no hay ninguna dificultad, ningún problema, las cosas están funcionando con total normalidad. Todos los reportes que tenemos son de una jornada de un voto tranquilo donde la gente puede tomar sus decisiones de acuerdo a la conciencia ciudadana de cada uno.

A partir del 10 de diciembre ¿cómo te imaginas en tu nuevo lugar?

Me quiero imaginar una Argentina que está abocada a trabajar, producir, crecer, a desarrollarse, me quiero imaginar una Argentina en paz, me quiero imaginar un momento para la unidad nacional, una ciudad activa, quiero ser útil en ese proceso. Voy a hacer todo lo posible para aportar todo lo que aprendimos de los marplatenses en ocho años de gobierno. Aportar también la capacidad de trabajo que tiene nuestro equipo para que sea útil para nuestros vecinos. Hoy es un día para pensar una argentina en marcha, caminando, que cierre etapas y empiece nuevos desafíos para el bien de todos. Que haya una jornada con normalidad, que la democracia se esté manifestando plenamente en este momento, con un lindo día es también la forma de un logro de los argentinos.

Sobre la espera de los resultados, Gustavo Pulti indicó que la vivirán igual que en las Paso, en el Hotel 13 de Julio, ahí está el centro de cómputos y se unirá Encuentro Marplatense y Unión por la Patria.

¿Están conformes con la campaña que se hizo?

Sí, creo que se han dicho cosas contundentes, me parece que la gente tiene muy explicitadas las opciones sobre la mesa que puede tomar. Hoy es un día que estamos en veda, no puedo decir muchas cosas pero están claras las cosas, están claras las alternativas y han sido manifestadas las opciones. He visto en los últimos 20 o 30 días una nueva fuerza entre las discusiones o conversaciones de los vecinos, un mano a mano entre dos vecinos esperando en el mercado para hacer las compras, una conversación entre chicos en el colectivo, en distintos lugares la gente fue evaluando seriamente qué decisión tomar. Hoy la Argentina decide convencida, sobre lo que vio y la experiencia histórica que tiene y sobre lo que quiere con su país y lo va a decidir con mucha fuerza y contundencia.

¿Cómo cambiamos la situación respecto a quienes no van a votar por apatía?

Vamos a esperar que sucede, vamos a esperar cuántos votan porque si no estamos manejandonos con una hipótesis, acá fluye mucho la votación porque hay dos boletas nada más, eso es muy distinto a lo que era en otro momento. Creo que hoy empieza un párrafo nuevo de la historia del país y empieza una nueva etapa, estoy muy convencido de eso