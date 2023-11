Martínez: “Gran parte del país dijo que todavía hay esperanza, que puede cambiar”

La doctora Cecilia Martinez, electa concejal de La libertad Avanza, dialogó con “el retrato” sobre los primeros anuncios de la asunción de Javier Milei en el país.

¿Qué país te imaginas de ahora en más con las proyecciones de que asume Javier Milei?

Hoy la emoción es tan grande que me cuesta responderte esto, lo que sí creo es que hoy gran parte del país dijo que todavía tiene esperanza, que la Argentina puede cambiar y la podemos recuperar. Yo quiero un país donde mis hijas se queden, una argentina donde me sienta orgullosa de la escuela pública, de los hospitales, de nuestras rutas y caminos donde podamos llegar a casa tranquilos. Y donde nuestro mérito del trabajo y sueldo nos hagan poder disfrutarlo, yo sueño con esa argentina y creo que no estoy pidiendo tanto a la política. Desde mi lugar, lo digo desde corazón, estoy dispuesta a dejar cuerpo y alma por mis vecinos.

Como mamá y mujer, ¿cómo ves esta apertura que se ha dado en cuestiones de género y la función que les cabe a ustedes de hoy en día?

Yo creo que esto fue un abrir de caminos de muchas generaciones, mi mamá pudo hacer mucho más que lo que hacía su generación y mi abuela también y ahora a mi me toca abrir más camino que ellas. Yo siempre intento decirle a mis hijas con otras palabras que los únicos límites a los sueños se los ponen ellas, que proyecten su vida para adelante con lo que las haga feliz. Y yo quiero ocupar un espacio no por ser mujer sino porque estoy capacitada en lo que hago y es lo que quiero que les pase a ellas.

¿Qué le dirías a aquellos que tienen miedo a las últimas declaraciones de Milei y su entorno?

Primero hay que aprender a respetar al otro en lo que dice y lo que piensa, hay que ser respetuosos en lo que dice el otro, a veces las formas no hacen al contenido pero yo se que es difícil porque yo no tengo las formas que tiene Javier Milei y la verdad que a veces yo me siento a interpretar y explicar lo que dice porque a veces lo que quiere decir no es tan abrupto como suena. Ahora, el miedo nunca es buen consejero porque el miedo paraliza. Yo apuesto a lo desconocido porque a lo otro ya lo conozco y me trajo hasta acá.

Se avecina una nueva etapa en la política argentina y el concepto liberal, dos concejales van a tener una actuación más que importante, ¿cómo te imaginas eso?

Siempre dije que nos divide en dos aguas nuestro rol, el intendente tiene mayoría automática pero nosotros tuvimos una plataforma electoral a cargo, el cambio que proponemos a nivel país también la queremos para Mar del Plata y dejaremos cuerpo y alma para que llegue a nuestra ciudad.