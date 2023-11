Giri: “Nos pusimos a disposición de La Libertad Avanza para acompañar la elección”

El presidente del Pro en Mar del Plata, Emiliano Giri, dialogó con “el Retrato…” sobre los expectantes resultados electorales.

¿Cómo fue la jornada de hoy respecto al tema de los fiscales para evitar cualquier cosa rara?

Nosotros nos pusimos a disposición de La Libertad Avanza para acompañar la elección que es lo que nos pidió Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Diego Santilli, nos pidieron que les diéramos una mano todos los grupos y sobre todo los militantes del PRO que participaron por voluntad propia de cuidar los votos por supuesto. Así que laburamos la coordinación, trabajamos en conjunto y se desarrolló el comicio con total normalidad, hubo fiscales en todas las mesas, coordinadores de zona y eso nos permitió tener boletas en todas las escuelas. Siempre hay picardía pero en líneas generales se está dando bien el resultado electoral.

¿Pensabas en ese sentido, si bien eran líneas opuestas, que Patricia se juntaría con Milei?

El 65% de los argentinos eligió cambiar y la verdad que eso es lo que nos unió, nos unió la necesidad de que el cambio se materialice. Nosotros aspirabamos a conducir en ese proceso, la ciudadanía no nos vio, lo vio a Milei en ese rol y lo que toca es realmente queremos un cambio, no seguir siendo el status quo y a seguir defendiendo la Argentina corporativa.

Eso es lo que hemos hecho, sobre todo porque la gente nos pidió que hagamos eso. Cuando decimos que somos dirigentes es porque escuchamos a la gente, así que lo que hicimos fue escucharlos y trabajar para que se de lo que está sucediendo ahora.

¿Qué Mar del Plata te imaginas en este marco?

Me imagino un intendente que le va a poner el cuerpo, va a seguir trabajando por la ciudad, va a seguir estando cerca del vecino y porque va a tener la capacidad porque Guillermo la tiene y va a poder trabajar con el gobierno nacional y espero que el gobierno provincial también. Mar del Plata empieza a recibir las obras de infraestructura que merecemos los marplatenses, no el intendente de turno, sino los marplatenses que aportamos con nuestros impuestos y sostenemos la ciudad. Así que no tengo dudas que Guillermo se va a poner la camiseta de todos y va a trabajar para que Mar del Plata siga creciendo y se siga desarrollando.