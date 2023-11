Rodolfo Demaio: “Lo importante es desde el día uno la batalla contra la inflación”

Rolando Demaio, ex candidato a Intendente por La Libertad Avanza, emocionado en el búnker de Javier Milei en Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” aseguró: “El 60% de la población en Mar del Plata y General Pueyrredon no eligió, ha apostado por esto, ha apostado por un modelo de libertad”

“Javier escuchó a la gente, desde la Libertad Avanza escuchamos las necesidades de la gente, escuchamos a nuestros hijos, los más grandes escucharon a sus nietos, y es como decíamos en los últimos días de campaña, ellos ya decidieron, hagámosle caso por alguna vez en la historia de la República Argentina y en lo que pasó. El 60% de la población en Mar del Plata y General Pueyrredon no eligió, ha apostado por esto, ha apostado por un modelo de libertad, basta de miedo, basta de casta política, cambiemos las cosas, generemos un país para el futuro, estoy muy emocionado, pero tenemos todas las expectativas de poder cambiar y realmente tener la Argentina que todos nos merecemos”.

¿Qué se le dice a los 11 millones de argentinos que no eligieron a la Libertad Avanza?

“El mensaje de la Libertad Avanza es el mensaje de las ideas de la libertad. Nosotros vamos a gobernar para todos los argentinos. Nosotros estamos en contra, y esa fue nuestra batalla cultural y nuestro mensaje, de los negociados de la política, de la vieja casta política que nos ha llevado a tener más de un 40% de pobreza, de los negociados y la inutilidad de la casta política para gobernar que nos ha llevado a los niveles de inflación que tenemos, donde los chicos no ven futuro, donde nosotros ya, gente grande, no vemos ningún tipo de futuro en el país. Y ese es el paradigma que venimos a cambiar.

“Yo siempre fui liberal, pero los liberales siempre estábamos en todo este manejo político, excluidos, dispersos. Éramos como unos tótems que decíamos, esto está mal, hay que hacerlo de esta manera. Javier llegó a los medios, Javier convenció a la gente, Javier fue nuestro general en la batalla y de ganar tantas batallas creo que hemos ganado esta final. Lo de batalla es metafórico, por supuesto, entendámoslo, pero bueno, aquí el cambio de paradigma lo ha traído Javier Milei, es un antes y un después en la realidad argentina.

¿Sin el acuerdo con Mauricio Macri, este triunfo podría haber sido posible?

“Yo creo que Mauricio tiene un gran caudal de votos, aquí están representantes directos de Mauricio junto a nosotros, como Emiliano Giri, así que aquí nos han colaborado y nos han ayudado mucho en el tema de fiscalización, poniendo su expertise y su gente con experiencia, pero evidentemente, a la luz de los resultados, tanto el apoyo de Mauricio como el acercamiento de Patricia y las palabras en el último acto y los últimos días de campaña creo que han terminado de definir que mucha gente confiara en que somos la mejor opción de gobierno para este país.

Respecto al rol de La Libertad Avanza en la ciudad, teniendo en cuenta que el Intendente local es del PRO, Demaio sostuvo: “nuestra premisa es trabajar con sentido común, y nuestra premisa es el bienestar general, nuestra promesa en Mar del Plata es que Mar del Plata sea la ciudad que nosotros queremos, la ciudad que yo quiero cuando me postulé como candidato a intendente. Nosotros tenemos un proyecto definido de cómo hacer las cosas, tenemos un proyecto de lo que tiene que ser Mar del Plata, no solamente en lo urbanístico, sino también en las obras, en la infraestructura, en lo social, en el estar cerca de la población de Mar del Plata. Hay funciones indelegables que el Estado no se tiene que desentender y estos últimos cuatro años se han desentendido. No tenemos seguridad, es muy mala, no tenemos salud, es malísima, la educación pública es desastrosa, parte de la culpa la tiene la provincia, pero el Intendente en su persona no se tiene que desentender de ese tema. Y vamos a luchar por el bien de todos y por tener un aspiracional de Mar del Plata y ese aspiracional llevarlo a la realidad en estos próximos cuatro años”

¿Cómo nos imaginamos un país sin el banco central, sin el peso argentino?

Bueno, nos imaginamos un país mejor, un país sin inflación, un país sin emisión monetaria, un país en el que el político de turno no puede decidir que se emitan por día miles y miles de millones que nos generan inflación y cada día nos hacen más pobres. Es así de sencillo. Quizás sea por un tiempo, quizás sea definitivamente, pero lo importante es desde el día uno la batalla contra la inflación, pero una batalla en serio, no la que prometieron otras fuerzas políticas antes y nunca la pudieron conseguir. Hay que parar con esto, la inflación es lo que nos hace más pobres. No importa si hay más o menos banco central, no importa. Acá hay que trabajar contra la inflación y Javier tiene todas las herramientas y el equipo, tenemos el equipo para hacerlo”.