Grupo Developer: La compañía argentina elegida por la firma hotelera más grande del mundo

Para Leo Bagnato, chairman y fundador de Grupo Developer, las casualidades no existen. Si se analizan cada avance de su compañía en los últimos 13 años, un desarrollador promedio que planifique y concrete 15 edificios y 2 barrios privados en su ciudad natal, podría darse por satisfecho siendo que además, cada proyecto contó con la premisa de alcanzar la máxima calidad constructiva posible.

Sin embargo, Bagnato siempre fue por más, salió de su zona de confort y expandió sus fronteras. Así fue que creó Developer Inn, una cadena hotelera que en los Estados Unidos opera 5 propiedades ubicadas estratégicamente, donde aplicó un nuevo concepto tanto en el diseño, sus altos estándares de hospitalidad y su conveniente comercialización con más de 850 habitaciones vendidas y una renta anual en dólares.

Precisamente por su visión y modelo de negocios, Leo Bagnato recibió una oferta multimillonaria por parte de Wyndham Hotels & Resorts, el mayor franquiciador de hoteles del mundo, con el objetivo de trabajar en conjunto, algo insólito por el corto plazo desde el lanzamiento de la cadena pero que sin dudas responde al éxito de la misma.

A diferencia de otras marcas que fueron absorbidas por Wyndham, Bagnato logró además generar un acuerdo por 20 años que no sólo hará perdurable el nombre de Developer Inn, sino que también -y fruto de esta transacción- le permitirá acceder al sistema probado en varios países por Wyndham, generando así una sinergia que pronto se irá materializando y con bastante rapidez desde finales de octubre.

En la actualidad, Wyndham opera en 95 países, con más de 9 mil establecimientos y 24 marcas, entre ellas Days Inn, Howard Johnson, Travelodge, Ramada o Dazzler, y supera ampliamente a otras cadenas como Marriott y Hilton. Además, acaba de rechazar una oferta de compra de $9.800 millones de dólares por parte de su principal competidor, fortaleciéndose aún más en el mercado. Solo basta con decir que una de cada dos reservas hoteleras que se hacen en Estados Unidos es en una propiedad de Wyndham.

“Sabíamos que este momento llegaría, pero no tan pronto. Será que tanta planificación detrás de cada paso que dimos, capitalizando aciertos y errores durante el crecimiento de la compañía, eran parte de este proceso que nos llevó en poco tiempo a posicionarnos marcando esa diferencia que nos caracteriza como marca y sobretodo, en la manera en la que hacemos las cosas, dando lugar a los sueños y abiertos a nuevas oportunidades“, contó un Leo Bagnato apenas culminadas las rondas de negociaciones entre el equipo de legal y técnica de ambas empresas.

En cuanto al diálogo entre las partes, Leo Bagnato estuvo en contacto personal y constante con el presidente y CEO de Wyndham, Geoffrey Ballotti, quien a su vez es uno de los 100 CEOs más influyentes en el mundo. “Este acuerdo nos permitirá dar un salto de calidad aún mayor en nuestras propiedades, propiciando así un mejor retorno para nuestros inversores, más aún siendo que hemos decidido invertir el dinero por esta transacción en cada una de nuestros hoteles”, sostuvo Bagnato tras su firma y que tendrá validez por 20 años.

El fundador de Grupo Developer tiene en claro que su acuerdo con Wyndham no sólo subirá la tarifa promedio (a mejor producto, mayor precio), sino que a su vez “Developer Inn se sumará a una red de ventas enorme con un sin fin de herramientas que como compañía independiente no hubiéramos alcanzado en tan corto tiempo y que sin dudas aumentará los niveles de ocupación. Por eso desde un primer momento no hago más que sentirme agradecido y orgulloso del equipo que conformamos desde Mar del Plata hacia el mundo y todo lo que ha sucedido desde entonces. Así como también es concretar un anhelo el estar construyendo la primera Crystal Lagoons en mi ciudad, este hoy es otro sueño hecho realidad”.

Las grandes empresas tienen grandes tiempos. Por eso fue que el primer contacto de Windham con Grupo Developer surgió hace varios meses aunque desde un primer instante, todo fluyó orgánicamente. La distancia entre Mar del Plata y Parsippany en New Jersey, a una hora de Manhattan y donde quedaron sellados los 5 contratos de más de 80 páginas cada uno, se acortó inmediatamente cuando del otro lado de la línea, un miembro del equipo de Wyndham se interesó en conocer más sobre Developer Inn y el argentino que estaba detrás.

Con este acuerdo y la inversión que la multinacional realizará en las propiedades, en donde además Bagnato logró que su marca se sostenga y potencie en el tiempo, los miembros de Developer Inn accederán a la plataforma de reservas mundial y toda la tecnología que desarrolló Wyndham, lo que dará un impulso sin precedentes, disminuyendo costos y otorgando mayores retornos de inversión para quienes son propietarios de una habitación de hotel.

A partir de esta combinación, la estrategia de crecimiento de Developer Inn naturalmente se saltará varios casilleros por la economía de escala, pudiendo ofrecer un conjunto de beneficios más amplio que antes de fin de año se mostrarán en todos los sistemas de Wyndham. Y no, para Leo Bagnato, las casualidades no existen.