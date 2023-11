La Provincia abre una nueva readjudicación de residencias médicas

Buscan cubrir 432 cargos de especialidades priorizadas de cuidados progresivos con el foco en seguimiento, escucha y empatía hacia las y los pacientes.

El sistema de salud bonaerense lanza una tercera readjudicación para residentes. La misma se desarrollará el 13 de diciembre en la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, ubicada en calle 4 nº 962, esquina 51, La Plata.

En esta tercera apertura, el Ministerio de Salud bonaerense busca sumar más profesionales para cubrir cargos de especialidades estratégicas exclusivamente de la Provincia de Buenos Aires, con el horizonte de integrar el sistema de salud en el marco del Plan Quinquenal y la conformación de la Red de Atención y Cuidados de Salud. En este sentido, el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak, realizó reuniones sectoriales con médicos generalistas, clínicos y próximamente con pediatras, para comentarles acerca en la necesidad de esas especialidades en el sistema de salud y solicitar su ayuda para convocar graduados y graduadas.

Al respecto, Kreplak explicó que “se está trabajando en un modelo de cuidados progresivos en la Provincia de Buenos Aires, donde es muy importante sumar más médicos clínicos, generalistas, psiquiatras, neonatólogos, pediatras e intensivistas. Esa transformación ya empezó en los hospitales bonaerenses, pero necesitamos cada vez más profesionales y en los últimos años son las que más nos cuestan completar los cupos de residencias”.