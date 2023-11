Guardavidas denuncian persecución gremial y anuncian manifestación el lunes en Mar y Pesca

A 15 días de haber comenzado el operativo en seguridad en playas, la comisión directiva de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) continúa en “estado de alerta y movilización” por el despido de una trabajadora que se desempeñaba en las instalaciones del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) en Mar del Plata.

Diego Serra, secretario general de la Unión de Guardavidas Agremiados de Mar del Plata, en diálogo con “el Retrato…” contó al respecto: “La compañera que echaron, es miembro de Comisión Directiva, es Secretaria de difusión y capacitación del gremio. Ella había reservado su plaza de trabajo, había enviado un mail, como hace todos los años, ya hace varios años que trabaja en el mismo lugar. Desde la sede de Buenos Aires del Club Cuba le respondieron que arrancaba el 15 de diciembre. Hasta ahí venía todo normal. El viernes pasado se comunica con ella la administradora del balneario de Cuba, de la playa, y la convoca a una reunión el lunes. En la reunión estaba el de Recursos Humanos de Buenos Aires, un escribano, y la notifican que la despedían, que a partir de ese momento estaba despedida. Labra un acta el escribano y quieren hacerle firmar a ella el despido. Ella se niega, y les dijo que había ido a la reunión para organizar el formato de trabajo del verano, y no con la idea de firmar un despido o una renuncia o lo que sea. Les dice que lo quiere hablar con su abogado”, contó Diego.

“La despidieron sin causa, cuando en un momento ella habla con el de Recursos Humanos y le dicen que en verdad no tienen ningún motivo para despedirla. Dicen que están reestructurando, todo el personal y el balneario, así que queda despedida. Nosotros ya el año pasado habíamos tenido algunas diferencias con la forma de trato hacia los empleados de la administradora del balneario, inclusive como comisión directiva. Nosotros hace un año que asumimos, fuimos a dialogar con esta persona y a presentarnos también como nueva comisión de la UGA. Y la verdad que encontramos en un principio una persona bastante a la defensiva, inclusive atacándonos en algún momento y nos sorprendió. Después, a lo largo del diálogo pudimos acordar algunas cuestiones, pero se ve que la forma de tratar a la gente no es la adecuada”, agregó.

En este sentido manifestó: “Lo que nosotros vemos en este sentido es que hay un claro caso de persecución Gremial, la despiden, la echan, porque ella también el año pasado le habían querido cambiar las condiciones de trabajo y nosotros fuimos ahí como Comisión Directiva a decirle que las condiciones de trabajo no se cambiaban sin previo aviso. Había una cuestión que había que respetar en el medio que era el aviso de las condiciones de trabajo y tenía que ser que el empleado también, en este caso el guardavidas, aceptara esos cambios, que era un acuerdo, parte de un consenso”.

“A nosotros no nos sorprende. A los guardavidas de la playa el año pasado no los dejó estacionar el auto en el balneario, no les daba agua potable, no los dejaba ingresar a los baños, siendo que parte de la Ordenanza de municipalización dice que siguen siendo los concesionarios los responsables de brindarle todos los elementos de rescate a los guardavidas y también le tienen que permitir el acceso a los baños y a agua potable”

“Así que evidentemente es una postura que se venía repitiendo y ahora el lunes, estamos convocando a una manifestarnos frente al balneario Mar y Pesca a las 12 del mediodía, para pedir explicaciones a estas personas de por qué despidieron a Camila y obviamente solicitando que la reincorporen y aprovechando la oportunidad también para que se pongan con toda la ley de las normativas vigentes que hay en relación a la cantidad de guardavidas en ese frente de playa y demás”