Diego García: “Veo una ciudad muy desigual entre el centro y los grandes barrio”

Finalmente, la duda quedó resuelta, el Concejal 12 es de Encuentro Marplatense, la alianza de esta manera mete a un quinto Concejal, dejando afuera al tercero de Libertad Avanza. El flamante edil es Diego García, actual representante del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad, militante de La Cámpora y Secretario General del Partido Justicialista local, en diálogo con “el Retrato” aseguró: “la política tiene que estar al servicio de tratar de mejorar la vida de la gente. Suena simple, pero me parece que para eso la gente nos vota”

“Estábamos con mucha ansiedad porque el día de la elección general teníamos alguna expectativa, pero teníamos que esperar hasta que la Junta Electoral se expida, viajamos a La Plata, hicimos un conteo y por suerte y por el trabajo de los fiscales y por supuesto por el voto de la gente logramos la banca número 12 y poder entrar al Concejo”, en relación a la cantidad de votos de diferencia por la que Unión por la Patria accedió a la quinta banca, García manifestó: “Son alrededor de 2.000 votos, no tengo el número exacto pero es un número bastante importante y, nos permitió estar seguros del resultado, pero confiábamos en nuestros fiscales y las actas que teníamos así que salió muy bien”.

“Seguridad, salud, trabajo, deporte como ejes”

En relación a cómo proyecta su trabajo legislativo, García aseguró: “primero nos sumaremos a un bloque político donde ya compañeros y compañeras vienen trabajando diferentes temas de la ciudad y trataremos de sumarnos y acompañar con nuestro trabajo. Yo vengo de la gestión de un Ministerio importante, el Ministerio de Desarrollo Social en Mar del Plata a nivel nacional y bueno, hay todo un trabajo que queremos seguir haciéndolo al lado de la gente y sumarnos a nuevas agendas como lo ambiental, el tema de seguridad, salud, trabajo, deporte, me parece que son los temas que plantea la gente con mayor realidad en la ciudad”.

“Son temas que la gente, cuando uno recorre los barrios de la ciudad y habla con vecinos y vecinas, son los temas de agenda que me parece que para empezar a trabajar hay mucho por hacer, y hay muchas necesidades y también ideas para que la ciudad funcione mejor. Me parece que la política tiene que estar al servicio de tratar de mejorar la vida de la gente. Suena simple, pero me parece que para eso la gente nos vota”, agregó el edil electo.

Un Concejo de consenso es la meta de Diego García

Asimismo, consultado sobre cómo ve a la ciudad dijo: “Nosotros teníamos una expectativa muy grande de que Fernanda Raverta pudiera ser la intendenta, tenía muchas ideas para modernizar, para tratar de llevar adelante la ciudad y eso no se pudo lograr. Yo noto una ciudad muy desigual, muy desigual entre el centro y los grandes barrios o los barrios más populares. Noto también que ha cambiado mucho la fisonomía de la ciudad, el tema de playas. Yo soy marplatense y viví toda mi vida acá en esta ciudad y a mí lo que más me llama la atención es que hemos aprendido a convivir con una ciudad que está llena de basurales, por cualquier lugar de la ciudad, las playas están muy, pero muy sucias. Me parece que hay que trabajar fuerte. Por eso el tema ambiental es uno de los temas que quiero tratar de aportar y trabajar. La recolección de residuos, tratar de llevar campañas donde la gente tome conciencia de que podemos vivir mucho mejor, que es una cuestión de convivencia. Así que vamos a trabajar por eso”

“Confío en la política y en la razón de la política”

Además, García se refirió a la mayoría automática del oficialismo a partir del 10 de diciembre, “primero uno confía en la política y en la razón de la política. Si uno tiene un buen proyecto para la ciudad, entiendo que los demás partidos políticos que conforman otros bloques acompañarán. En la misma idea nosotros, si el Intendente o el bloque político oficialista tiene una buena idea para la ciudad, oponerse por oponerse no tiene sentido. Y después hay que construir consenso. Me parece que la etapa en la Argentina que viene tiene que ver con eso. Cuando se habla de unidad, no se habla de unidad para solamente encarar un mismo pensamiento, sino para tratar de trabajar en temas que necesitamos que la gente viva mejor. Y hay que hacer todo lo posible y generar todas las condiciones y siempre dialogar y tener siempre una idea positiva de las cosas. Porque las peleas, me parece que la gente está cansada de eso. Así que creo que aún teniendo el intendente una mayoría automática, teniendo un concejal más que la oposición, creo que confío que va a poder generar consensos y acompañar ideas que sean aún propuestas por la oposición.

“Creemos que Sergio Massa va a ser el próximo presidente”

Finalmente, el próximo edil se refirió al domingo 19, día en el que se realizarán las elecciones de segunda vuelta, y cómo será la fiscalización de las urnas: “Nosotros tenemos una militancia muy activa. Todos somos militantes políticos que acompañamos y que tenemos una esperanza muy grande del 19. Creemos que Sergio Massa va a ser el próximo presidente. La militancia no da descanso tratando de hablar con todos los vecinos hasta el último momento y tratando también de ajustar el día de elección, teniendo fiscales en cada mesa, trabajando fuerte en el centro de cómputo. La militancia es muy activa en los momentos de campaña y más en un momento de definición como este”

“Que el domingo sea un día donde festejemos la democracia”

Consultado sobre la fiscalización que tendrá Milei en Mar del Plata, García dijo: “ La verdad es que desconozco su estructura. Uno piensa que no tienen mucha, pero la verdad es que yo fui fiscal en las Generales, y tenían fiscales en todas las mesas. Y aparte me parece que hace bien eso, porque da transparencia, porque creo que los partidos políticos tienen que tener sus fiscales, que defiendan su voto. La transparencia hace que también la gente esté más segura. Hay toda una idea de que siempre hay un fraude y en Argentina eso hace mal. Esperemos que también ellos aporten, y que el domingo sea un día donde festejemos la democracia después de 40 años, que nos costó muchísimo volver a tenerla en nuestro país. Yo confío que va a ganarse Sergio Massa. Me parece que es el mejor candidato y el más sólido y la Argentina necesita un presidente como Sergio. Esperemos que la gente acompañe y que sea un día de fiesta. Un día de fiesta para todos, esperemos que reine un pensamiento positivo y que la gente pueda, aún con los problemas que tiene todos los días, poder acompañar a la propuesta de Massa”, sentenció.