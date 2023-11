Peligra la actividad del fin de semana en los Casinos ante la falta de policía y bomberos

Peligra la apertura del Casino Central y el resto de las salas de juego el próximo fin de semana largo (atravesado por el balotage) al no contar con la presencia estipulada por Policía y Bomberos. Esto se desprende de una denuncia presentada por dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos (Sitaclah) que tiene su sede central en Mar del Plata.

German Echeverría, tesorero de la mencionada entidad gremial en dialogo con “el Retrato…” indicó que “hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía porque hace tiempo ya no se cubren los Casinos con el personal policial y de bomberos como correspondería”, acotando que “por esta causa el fin de semana se cerró el Casino de Pinamar a las 11 de la noche con el lugar repleto de gente. ¿La razón?, no tenían policías”

Echeverría afirmó que “hoy las horas que les pagan a la policía del Casino están en $940, y por ejemplo en los bancos están en un promedio de $2.000, razón la cual esas “horas extras” nadie las quiere cubrir, y cumplir funciones en otros lugares”

Esta situación hizo que Cristian Francisco Echeverría, en carácter de Secretario General del SITACLAH, y Juan José Valdez, en carácter de Secretario Gremial del SITACLAH, presentaban una denuncia penal contra “ Cristian Segal y otros s/ Incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del CP).

El dirigente sindical afirmó que “el mínimo de efectivos que debiera haber en el Casino Central es de ocho miembros de la policía y un bombero. Para el caso del Hermitage y del Sasso, se requieren cuatro policías y un bombero. Sin esa cantidad mínima de fuerzas de seguridad los casinos no se pueden abrir.” Enfatizando que “es sentido común al resguardo de la vida de los apostadores y de los trabajadores afiliados al SITACLAH.”

Aclaró que “lo mínimo que tiene que haber, según la ley, son dos policías y un bombero por Casino para poder cubrir el tema de los seguros, pero no es lo mismo el Hermitage y el Sasso que el Central”

En este sentido hizo saber que “hoy en el Hermitage hay solo un policia, y sin bombero, lo mismo que en el Sasso por lo que no podría que abrirse la sala de juego”.

Hoy lo que se está solicitando “es que la gente de Lotería, Cristian Segla y Omar Galdurralde se hagan cargo de esto. No se puede seguir así. Hoy no se está resguardando tanto la seguridad de los empleados como de la gente que asiste”

¿Los casinos cerrarán el fin de Semana Largo?

Sobre este tema en particular expresó que “si el personal de seguridad, están tendrían que abrir tranquilamente los casinos, y si no, no pueden funcionar sin policía, ni bombero. ¿Si hay un incendio quién se hace cargo?”

Recordó que el pasado 29 de julio un policía que estaba en la sala vio, obviamente con su experiencia en la fuerza ya que tiene otra instrucción que el agente de seguridad interna del casino, que un apostador tenía algo en la cintura, lo revisaron y llevaba un arma carga y balas…”

“Hoy con la violencia que se vive en la sociedad, eso podría haber decantado en cualquier cosa. Felizmente, no se dio, pero no se puede exponer a nadie a tanta inseguridad, máximo cual la Ley estipula claramente lo que se debe hacer y cumplir”

Recordó German Echeverría que “ la semana pasada a las 2 de la madrugada cerraron el Central por falta de policía, y eso que sabían que no se había hecho el relevo del turno de las 22 horas. Todo se pasan la pelota, pero nadie decide qué hacer”

“Tal es el riesgo al que se nos expone que, casualmente, como si fuera a propósito, durante la jornada hubo un evento violento en el que dos personas del público apostador tuvieron una pelea a las trompadas, en el que tuvo que intervenir el personal interno destinado a la sala de juegos, que no es idóneo para reprimir este tipo de hechos”

Finalmente confió que “no depende de nuestro gremio tomar alguna medida de no abrir, a no ser que suceda una tragedia. Ahora debe la Justicia avanzar con la denuncia y que las autoridades de Juego actúen”